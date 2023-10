LifeStyle Calzature da donna, ecco le sneakers più richieste del momento di

Le sneakers sono diventate nel corso del tempo le calzature sportive più utilizzate da coloro che cercano una scarpa comoda da utilizzare tutti i giorni con outfit casual e trendy.

Nate inizialmente per praticare sport, grazie ad una continua innovazione e ad un design sempre più ricercato si confermano oggi tra i must have che non possono mancare all’interno del guardaroba sia maschile che femminile.

In particolare, la moda donna vede le sneakers tra le protagoniste principali del momento. Con platform o senza, in pelle o in tessuto, tinta unita o fantasia, queste calzature continuano ad imporsi nel settore, merito delle peculiari caratteristiche che le differenziano da tutte le altre tipologie di scarpe, a partire dalla loro versatilità, che le rende adatte non soltanto a look sportivi.

Infatti, talvolta vengono indossate anche sotto abiti formali, per donare un tocco più casual ad un vestito che, in caso contrario, risulterebbe troppo impegnativo. Oggi è di fatto di tendenza abbinare calzature sportive ad outfit più eleganti per creare un look originale e alla moda.

Il successo delle sneakers da donna

Le sneakers da donna sono ad oggi tra le calzature più utilizzate nella vita di tutti i giorni, merito dei vantaggi che offrono, a partire da una struttura che le rende comode e versatili allo stesso tempo.

Per trovare il modello di sneakers di proprio interesse è oggi possibile affidarsi a realtà specializzate, attive anche online, che offrono tutti gli strumenti necessari per aiutare gli utenti ad individuare il prodotto più adatto alle proprie necessità.

Nel settore calzaturiero si distingue Deichmann, azienda che ha fatto della pluriennale esperienza nel campo e dell’attenzione al cliente i suoi punti di forza. Il suo obiettivo è infatti quello di proporre calzature ad un ottimo rapporto qualità prezzo, pensate per rispondere alle esigenze di ciascun cliente.

In particolare, presso l’e-commerce deichmann.com è possibile scegliere tra un’ampia gamma di sneakers da donna, selezionate esclusivamente tra le proposte dei migliori brand del settore.

I modelli più apprezzati

Tra le protagoniste di questo autunno/inverno figurano le chunky sneakers, scarpe sportive che, nate negli anni ’90, hanno saputo reinventarsi nel corso del tempo, pur mantenendo le loro peculiarità distintive, diventando una delle calzature più apprezzate da giovani e adulti. Caratterizzate da una suola spessa, da un design molto marcato e dai profili ben delineati, queste scarpe si confermano un must have nel guardaroba femminile.

Un’altra calzatura di tendenza della moda donna sono le sneakers con platform, che hanno guadagnato molta popolarità nel corso degli anni. Uno dei tratti distintivi di queste scarpe è la suola rialzata, che può avere uno spessore più o meno ampio, a seconda del modello scelto. Questa peculiarità garantisce il perfetto equilibrio tra comodità e design, che rende queste sneakers uniche nel loro genere.

Un’alternativa a questi modelli sono invece le sneakers con la zeppa, calzature comode e versatili che assicurano un’ottima stabilità slanciando la figura. Infatti, la suola in gomma permette di sostenere al meglio il piede, facilitando la camminata. Si tratta di un ottimo compromesso tra le classiche sneakers con suola piatta e le calzature con i tacchi.

Per uno stile più sportivo è possibile scegliere le slipper, sneakers facili e veloci da indossare che non hanno lacci tradizionali sulla tomaia. Sono calzature elasticizzate che assicurano una comodità senza eguali.

Come abbinare le sneakers da donna

Le sneakers da donna, un tempo associate solamente all’abbigliamento sportivo, oggi possono essere indossate in diverse occasioni. Infatti, oltre ad essere abbinate ad una tuta o a leggings per svolgere attività fisica, sono perfette sotto un paio di jeans skinny oppure dalle linee dritte, per un outfit casual e trendy, completato, per esempio, da un blazer a tinta unita.

A seconda dell’abbigliamento scelto, è possibile optare per sneakers con tonalità neutre o dai colori vivaci che possano donare dettagli unici al look.

Queste calzature possono essere indossate anche sotto un abito morbido, o una gonna, lunga o corta, per creare un outfit creativo e originale, unendo l’eleganza del vestito alla comodità delle scarpe sportive. L’obiettivo sarà quindi quello di bilanciare lo stile dell’outfit con quello delle sneakers, che sono ormai diventate un evergreen in ogni guardaroba.