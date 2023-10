Primo piano Augusta, Ognissanti e Commemorazione defunti al cimitero: programma messe e servizio bus navetta di

AUGUSTA – Tutto pronto per le due giornate dell’anno in cui si registra il picco di visite al cimitero comunale, dove sono in via di conclusione lavori di asfaltatura dei viali sia nell’ala ovest che, per la prima volta, nell’ala est. Già da martedì 31 ottobre e fino a giovedì 2 novembre il camposanto sarà aperto al pubblico dalle ore 7 alle 17,30.

Ci sono un programma delle celebrazioni religiose, all’aperto, secondo l’impostazione dello scorso anno, che pubblichiamo qui di seguito, e la novità del servizio bus navetta erogato dal Comune.

Per la ricorrenza di Tutti i Santi, mercoledì 1 novembre: alle ore 11, la santa messa all’aperto sarà celebrata da padre Maurizio Sierna, amministratore parrocchiale di “Santa Maria del Perpetuo Soccorso”; alle ore 12 da padre Helenio Schettini, parroco del “Sacro Cuore di Gesù”; alle ore 16 da don Francesco Antonio Trapani, parroco di “San Nicola di Bari” a Brucoli.

Per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti, giovedì 2 novembre: alle ore 9, la santa messa all’aperto sarà celebrata da don Giuseppe Mazzotta, parroco di “San Giuseppe Innografo”; alle ore 11 da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, con la partecipazione alla funzione anche delle autorità civili e militari; alle ore 16 da don Angelo Saraceno, parroco della “Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia”. Alle ore 15 è previsto un pellegrinaggio per i viali del cimitero, diretto dalla comunità parrocchiale di “San Francesco di Paola” e guidato da don Francesco Scatà.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione della cittadinanza dei bus navetta dedicati che effettueranno corse gratuite per il cimitero comunale già nella giornata di martedì 31 ottobre, quindi mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle ore 7,30 alle ore 17,30, con tre distinti percorsi: Borgata-Cimitero; Centro storico-Cimitero; Monte Tauro-Brucoli-Cimitero.

Il servizio è stato affidato, a seguito di ricerca di mercato, alla società “Eurotour servizi” di Melilli al costo di 5.400 euro (oltre Iva al 10 per cento), importo coperto con un prelevamento dal fondo di riserva del sindaco.

In vista della ricorrenza, il Comune ha inoltre affidato, la scorsa settimana, una fornitura di nuovi 300 secchielli in plastica (450 euro, Iva compresa).

(Foto di copertina: repertorio)