Primo piano Canoa, l’augustana Petracca torna in azzurro per i Giochi europei di Cracovia di

AUGUSTA – La canoista augustana Cristina Petracca (nella foto di repertorio in copertina) è in ritiro con la squadra nazionale a Castel Gandolfo (Roma), in preparazione per la terza edizione dei Giochi europei che si terranno a Cracovia. Alla manifestazione, che fornirà pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, partecipano numerose discipline sportive.

Il gruppo azzurro della canoa volerà verso la Polonia domenica 18 giugno, quindi le gare si svolgeranno tra mercoledì 21 giugno e sabato 24.

Petracca, reduce da un infortunio, gareggerà in K4 sulla distanza dei 500 metri insieme ad Agata Fantini, entrambe della Marina militare, e a due atlete delle Fiamme azzurre, Susanna Cicali e Francesca Genzo. Raddoppierà in K2 misto sui 200 metri assieme ad Alessandro Gnecchi, atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri.

“Sono doppiamente felice di poter partecipare a questo evento – fa sapere Cristina Petracca – perché ad inizio stagione ho avuto un infortunio alla schiena per cui ero rimasta fuori squadra, e per potervi rientrare ho dovuto vincere una selezione in K1“.