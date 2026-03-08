Primo piano Canottaggio, bronzo nazionale per l’augustano Flavio Spinali a Piediluco al debutto tra gli under 17 di

AUGUSTA – Prestigioso podio nazionale per il canottiere augustano Flavio Spinali, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo Under 17 al 1° Meeting nazionale di Piediluco, prima importante manifestazione della stagione remiera giovanile. La finale si è disputata ieri, sabato 7 marzo, sul lago di Piediluco, nella omonima frazione di Terni, poco prima di mezzogiorno.

L’atleta della Canottieri Club Nuoto Augusta, alla sua prima stagione nella categoria Under 17, ha centrato il podio con un finale al cardiopalma: Spinali (nella foto di copertina, in canotta verde) ha preceduto il quarto classificato per appena 9 centesimi, conquistando il terzo gradino del podio all’ultimo colpo di reni. La gara è stata vinta da Andrea Consonni della Società canottieri Varese, davanti a Niccolò Salvagni della Canottieri Lario.

Il bronzo nazionale di Piediluco arriva appena una settimana dopo un altro importante segnale per i remi augustani. Domenica 1 marzo, infatti, sul lago Poma di Partinico si è disputata la prima regata regionale della stagione, che ha visto i giovani atleti della Canottieri Club Nuoto Augusta ottenere risultati di rilievo.

In quella occasione Flavio Spinali aveva conquistato la medaglia d’oro nel singolo Under 17, dominando la gara nella nuova categoria di appartenenza, e quella di bronzo nella categoria Under 19. Nella stessa giornata il sodalizio augustano aveva portato a casa complessivamente due ori, un argento e un bronzo nelle diverse specialità, anche grazie alla cadetta Gabriella Tumminello (oro) e all’under 17 Sofia Ternullo (argento).

Per Flavio Spinali la gara regionale aveva anche rappresentato un banco di prova in vista dell’appuntamento nazionale umbro. Nella nota diffusa dal club si sottolineava infatti come la regata di Piediluco avrebbe rappresentato un passaggio importante per programmare il futuro agonistico del giovane atleta, indicato ormai come una promessa concreta del canottaggio augustano.

Il risultato ottenuto a Piediluco rafforza le aspettative riposte nel giovane singolista dal presidente-coach Vincenzo Galoforo, che segue da vicino la crescita sportiva di Spinali all’interno della Canottieri Club Nuoto Augusta, continuando a coltivare talenti capaci di confrontarsi con i migliori atleti italiani della categoria.