Canottaggio giovanile, otto medaglie per tre atleti augustani al 2° meeting nazionale di Sabaudia

AUGUSTA – Nello scorso weekend, a Sabaudia (Latina), si è tenuto il secondo Meeting nazionale riservato alle società remiere del Sud Italia, mentre in contemporanea a Ravenna gareggiavano le società del Nord Italia.

Le due giornate di grande canottaggio giovanile hanno visto la Canottieri Club Nuoto Augusta con i suoi giovani canottieri, nella categoria Under 14, gareggiare e salire sul podio ben otto volte, conquistando tre medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo.

Flavio Spinali (nella foto di copertina), talento in ascesa costante, ha vinto due ori, sia nel doppio Cadetti insieme all’atleta della Crv Italia di Napoli, che nel singolo Cadetti, mentre con il quattro di coppia della rappresentativa della Sicilia si è classificato terzo portando a casa un bronzo.

Gabriella Tumminello ha conquistato l’oro sul quattro di coppia Allievi C misto insieme agli atleti di Tevere Remo, Marina militare Sabaudia e Canottieri Napoli, l’argento sul doppio insieme alla pari età della Canottieri Napoli, a solo mezzo secondo dalla medaglia più preziosa, quindi il bronzo sul quattro di coppia della rappresentativa regionale.

Valentino Spinali, all’esito di due gare brillanti, ha conquistato lottando fino al traguardo l’argento in 7,20 Cadetti, e il bronzo sul singolo Cadetti.

“I miei ragazzi gareggiano da protagonisti lottando e vincendo medaglie, e questo è frutto del costante, duro e programmato allenamento che svolgono giornalmente in società – riferisce il presidente e coach della Canottieri Club Nuoto Augusta, Vincenzo Galoforo – A tutto questo devo assolutamente aggiungere un doveroso e indispensabile ringraziamento alle diverse società remiere alle quali mi sono dovuto rivolgere e che mi hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni, che singolarmente o in coppia con i loro canottieri hanno permesso ai miei ragazzi di conseguire questi brillanti risultati: Canottieri The Core di Sabaudia, Canottieri Pro Monopoli, Canottieri Crv Italia, Canottieri Napoli e Tevere Remo. Infine al Comitato regionale siciliano che si è prodigato nella ricerca dei quattro di coppia per gli equipaggi della rappresentativa regionale“.