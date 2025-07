Primo piano Canottaggio, poker d’oro di Flavio Spinali al Festival dei giovani a Varese di

AUGUSTA – Straordinari risultati per la Canottieri Club Nuoto Augusta alla 36ª edizione del Festival dei giovani, la più importante manifestazione nazionale del canottaggio giovanile, svoltasi dall’11 al 13 luglio nelle acque del lago di Varese. Vi hanno partecipato ben 123 società, 1.527 atleti e 2.724 equipaggi, a testimonianza della crescente vitalità del movimento remiero italiano.

A rappresentare i colori augustani Flavio e Valentino Spinali, entrambi nella categoria Cadetti, con il primo a lasciare ancora una volta il segno.

Spicca infatti lo straordinario percorso di Flavio, capace di conquistare ben quattro medaglie d’oro in tre giorni, un poker che lo conferma tra i più promettenti del panorama giovanile nazionale. Il talento della Canottieri Club Nuoto Augusta ha trionfato nel singolo 7.20, nel doppio di coppia (insieme ad Alessandro Bonanno della Crv Italia di Napoli), nel quattro di coppia con la rappresentativa regionale siciliana (una vittoria che mancava da tredici anni, dai tempi in cui su quella stessa barca sedeva il campione del mondo augustano Sebastiano Galoforo) e infine nel quattro di coppia misto (equipaggio composto da atleti di società diverse nell’ambito di un progetto federale di inclusione e condivisione).

Ottime le performance di Valentino Spinali, salito sul podio grazie al terzo posto nel singolo 7.20, sesto nella prova individuale e quarto nella gara mista con il suo equipaggio.

“Un risultato fantastico, incredibile se penso a quando siamo partiti da Augusta – ha commentato Vincenzo Galoforo, presidente della Canottieri Club Nuoto Augusta – Questi successi sono il frutto di allenamenti costanti, bilanciati e programmati, e dell’impegno quotidiano dei miei ragazzi, che affrontano lo sport con una mentalità positiva e una voglia di riuscire straordinaria”.

Già in occasione delle diverse prove di qualificazione del Trofeo Coni 2025 svoltesi un mese fa al Club Nautico Paradiso di Messina, Flavio Spinali si era distinto conquistando, insieme a Paola Bonavia (Canottieri Telimar), la qualificazione in rappresentanza del Comitato regionale siciliano alle finali nazionali in programma a fine settembre a Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia).

Galoforo ha poi confidato un momento personale: “Avevo intenzione di defilarmi un po’ dall’agonismo, per tanti motivi, ma questi risultati mi costringono a continuare, con ancora maggiore impegno. Le vittorie di Flavio, il successo del quattro di coppia regionale, a cui ho contribuito anche come componente dello staff tecnico, e nuovi incarichi con la Federazione italiana canottaggio e il Coni, mi spingono a restare in campo, nonostante l’età. Spero solo di non sentirmi solo in questo percorso”.