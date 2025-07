Primo piano Paracadutismo, un augustano vola sul podio ai campionati italiani di Nettuno di

AUGUSTA – Brilla il nome di Augusta nei cieli di Roma grazie all’impresa di Giuseppe Roggio, atleta augustano protagonista ai Campionati italiani assoluti di paracadutismo appena conclusi al “Crazy fly” di Nettuno. Specialista nella spettacolare disciplina della wingsuit, la tuta alare che consente di “planare” in volo controllato, Roggio ha portato a casa un argento nella specialità Distance e ben tre medaglie di bronzo nelle categorie Speed, Time e Overall.

Un bottino di assoluto rilievo, che conferma l’atleta tra i migliori interpreti italiani della disciplina e che rafforza la tradizione sportiva di Augusta anche in ambiti meno noti ma altamente tecnici e spettacolari.

L’evento si era aperto, presso il Poligono militare di Nettuno, in provincia di Roma, con una cerimonia di forte impatto visivo ed emotivo: un volo dimostrativo con tute alari colorate da fumogeni tricolori ha disegnato nel cielo la bandiera italiana, con atterraggio finale davanti al monumento ai Caduti dello Sbarco di Anzio. Un momento solenne che ha unito sport, spettacolo e memoria storica.

Oltre al valore agonistico, i Campionati italiani rappresentano una tappa cruciale per l’accesso alla nazionale italiana e fungono da qualificazione per i Campionati mondiali di paracadutismo, in programma per agosto 2026 a Lake Elsinore, in California (Usa). Con i risultati ottenuti, Roggio entra così nel giro degli ‘azzurrabili‘, puntando ora al palcoscenico mondiale.