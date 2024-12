Primo piano Capodanno ad Augusta con Gabbani. Orari, viabilità e navette di

AUGUSTA – Ultimi preparativi per il concerto gratuito della notte di Capodanno in piazza Castello con Francesco Gabbani, big anche del prossimo Festival di Sanremo dopo averlo vinto due volte (nel 2017 e, tra le “nuove proposte”, nel 2016). Pronti il piano straordinario di viabilità e il servizio bus navetta per raggiungere l’Isola.

Lo spettacolo sul palco ai giardini pubblici inizierà alle ore 22,30, presentato dall’augustana Serena Tringali, con i dj dell’emittente catanese Radio studio centrale, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo. Gabbani aprirà il concerto alle ore 23 per festeggiare insieme al pubblico l’arrivo del nuovo anno. Dalle ore 1, dj set “Dance2Dance” con Nicastro e Spagnuolo.

Sono già efficaci i primi divieti contenuti in quattro ordinanze di polizia municipale, adottate tra il 18 e il 19 dicembre scorsi.

Dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 3 dell’1 gennaio, sono infatti vietate la circolazione veicolare e la sosta, con rimozione forzata, nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici, nelle aree adiacenti all’ufficio anagrafe e agli uffici elettorale e stato civile; vietata la sosta nell’area antistante al commissariato di polizia lato ovest e lato sud all’interno dei giardini pubblici.

Come da segnaletica verticale già apposta, il viadotto Federico II sarà interdetto al traffico veicolare (oltre al permanente divieto di sosta e fermata) in direzione di marcia nord-sud, cioè dalla Borgata verso l’Isola, il 31 dicembre dalle ore 20,30 con riapertura entro le ore 2 quando le “necessità di traffico e sicurezza” lo consentiranno. Come da ordinanza, il percorso alternativo previsto per i “residenti al centro storico“, dalle ore 18,30 del 31 dicembre alle ore 2, è quello del ponte al Rivellino (su cui vige il permanente divieto di sosta e fermata).

Inoltre, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 3 dell’1 gennaio, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo, nel tratto tra via Epicarmo e via XIV Ottobre (dove sono istituiti 4 posti “disabili generici”), è vietata la circolazione veicolare in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo. Dalle ore 7 del 31 dicembre e fino alle ore 3 dell’1 gennaio, vietate la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo anche nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e la strada di accesso ai giardini pubblici.

Sono, come di consueto per i grandi eventi locali, tre i parcheggi designati: piazza Unità d’Italia (Borgata), piazza Maestri del Lavoro (mercato giornaliero Isola), piazzale delle Ancore (comando Marisicilia).

Il servizio bus navetta gratuito prenderà il via alle ore 20, fino al termine dello spettacolo di piazza, con le seguenti linee.

Linea 1 (Borgata): capolinea piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, arrivo via Colombo.

Linea 2 (Borgata): capolinea via Lavaggi (angolo lungomare Rossini), Porta spagnola, via XIV Ottobre, arrivo via Colombo.

Linea 3 (Isola): capolinea piazza Maestri del Lavoro (mercato giornaliero), via Adua, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia), via Xifonia, arrivo via Colombo.

Ricordiamo che, da pochi giorni dopo i lavori di riqualificazione, è tornata fruibile la cosiddetta “discesa della villa“, più precisamente la stradina pedonale di ponente che collega i giardini pubblici alla Porta spagnola.