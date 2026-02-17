Eventi Carnevale di Augusta, gran finale alla Borgata rinviato a sabato 21 di

AUGUSTA – Cambio di programma per il gran finale del Carnevale di Augusta. A causa delle persistenti raffiche di vento, la sfilata conclusiva del Martedì grasso alla Borgata è stata rinviata a sabato 21 febbraio. Resterebbero inalterate le modalità organizzative già previste per l’ultimo appuntamento della quarta edizione che ha riportato in strada carri allegorici (per la terza volta consecutiva), gruppi in maschera e centinaia di figuranti tra scuole, palestre e associazioni cittadine.

Secondo le previsioni organizzative, il raduno per il corteo sarà fissato sempre alle ore 17 in via Lavaggi, all’altezza del lungomare Rossini – largo Marco Polo, per poi proseguire lungo viale Italia fino a raggiungere piazza Fontana. Qui, a partire dalle ore 19, si terrà la cerimonia di premiazione finale, seguita da uno spettacolo conclusivo che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

Protagonisti della sfilata saranno anche i tre carri allegorici che si sono mostrati per la prima volta al pubblico durante la sfilata inaugurale di venerdì scorso nell’Isola (vedi collage di copertina) e che, come da recente tradizione, hanno già percorso entrambe le arterie cittadine, del centro storico in apertura appunto e della Borgata domenica, offrendo al pubblico una doppia occasione di partecipazione.

Nella giornata conclusiva, in attesa delle ordinanze integrative della Polizia municipale che recepiranno lo slittamento della manifestazione, saranno in vigore le modifiche temporanee alla viabilità già previste per le sfilate alla Borgata. Dalle ore 13 alle 22 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in viale Italia, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Italia, viale Impastato e via Siracusa, in via Lavaggi tra via della Stazione e largo Marco Polo e in via dello Stadio tra viale Italia e via Turati. In piazza Fontana il divieto di sosta sarà esteso fino alle ore 24.

Nella stessa fascia oraria sarà vietata la circolazione veicolare in viale Italia tra viale Impastato e via Siracusa, in via Lavaggi tra via della Stazione e largo Marco Polo e in tutte le strade di accesso al percorso della manifestazione che attraversa viale Italia e via Lavaggi, fino alla conclusione della sfilata. È comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e, compatibilmente con lo svolgimento dell’evento, l’accesso ai residenti della zona Campo Palma per l’ingresso e l’uscita dalle proprie abitazioni.

Restano inoltre valide le prescrizioni disposte con ordinanza sindacale del 3 febbraio per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Agli operatori commerciali che somministrano alimenti e bevande nelle aree interessate dagli eventi è vietato vendere o somministrare bevande e alcolici in bottiglie o contenitori di vetro e di latta dalla mattina dell’evento e fino a due ore dopo la conclusione. Gli esercenti devono inoltre predisporre contenitori per la raccolta dei rifiuti e provvedere, prima della chiusura dell’attività, alla pulizia accurata degli spazi utilizzati.

Anche per i cittadini è vietato introdurre nelle aree delle manifestazioni bevande in contenitori di vetro o latta, così come è proibito l’utilizzo di schiume spray in bombolette o di altri prodotti che possano imbrattare, arrecare molestia alle persone o danneggiare beni pubblici e privati.

Con la sfilata del Martedì grasso e la premiazione finale in piazza Fontana, il Carnevale augustano cala dunque il sipario su un’edizione che ha visto ancora una volta la partecipazione diffusa della città, tra tradizione, spettacolo e coinvolgimento delle realtà associative e scolastiche del territorio.