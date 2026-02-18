Primo piano Marisicilia, Cottini conclude sette anni al comando: arriva Di Renzo di

AUGUSTA – È fissata per il prossimo 27 febbraio, nel comprensorio Terravecchia della base navale di Augusta, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando marittimo Sicilia, uno dei principali presidi operativi della Marina militare italiana nel Mediterraneo centrale. A cedere il comando sarà l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, che passerà il testimone all’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per la realtà militare augustana, anche alla luce della lunga permanenza di Cottini alla guida del Comando. L’ammiraglio, infatti, era subentrato a Nicola De Felice nel dicembre 2018, rimanendo in carica per oltre sette anni, un arco temporale rilevante per un incarico di vertice in una struttura strategica della Marina. Con la cerimonia di fine febbraio, Cottini lascerà il comando in concomitanza con il collocamento in ausiliaria, al termine del proprio servizio attivo.

Al suo posto subentrerà l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, proveniente dal recente incarico di capo reparto Affari generali dello Stato maggiore della Marina a Roma. In precedenza ha guidato per tre anni l’Accademia navale di Livorno. Il suo nome è già legato ad Augusta anche per precedenti incarichi operativi. Nel febbraio 2022, infatti, proprio nel porto Megarese, a bordo del cacciatorpediniere Luigi Durand De La Penne ormeggiato al pontile Nato, Di Renzo aveva assunto l’incarico di comandante tattico dell’operazione “Mare Sicuro”.

L’avvicendamento del 27 febbraio segnerà dunque non solo la conclusione di un lungo ciclo di comando, ma anche l’avvio di una nuova fase per il Comando Marisicilia, in continuità con il ruolo strategico che Augusta continua a rivestire nello scenario navale nazionale e internazionale.