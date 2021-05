Primo piano Catania-Siracusa, auto in fiamme nella galleria Cozzo Battaglia: serata di apprensione di

AUGUSTA – Nel tardo pomeriggio della domenica, autovettura in fiamme in prossimità della galleria Cozzo Battaglia (nella foto di repertorio in copertina, ndr) sull’autostrada Catania-Siracusa, nel territorio di Augusta. Per le ore successive si è reso necessario chiudere provvisoriamente al traffico veicolare, in entrambe le direzioni, il tratto autostradale compreso tra i comuni di Augusta e Lentini.

Gli occupanti del veicolo, andato a fuoco per cause in corso di accertamento, si sono messi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’auto e non avrebbero subito alcuna conseguenza.

Sul posto sono giunte intorno alle 19 le squadre Anas e pattuglie della Polstrada, per la gestione della viabilità, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio.