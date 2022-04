Primo piano Corsa su strada, sei augustani tra i primi cento nella prova regionale sui 10 km a Noto di

AUGUSTA – Si è svolta a Noto, la scorsa domenica, l’undicesima edizione del “Trofeo Salvatore e Francesco Bonfanti“, gara di corsa su strada organizzata dall’Asd Atletica Noto, valevole per la sesta prova del campionato regionale sulla distanza di 10 km. Ben diciassette gli atleti in gara per le due società augustane della corsa, Atletica Augusta e Megara Running.

In una bella domenica di sole e una splendida cornice come la cittadina barocca, grande partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia, quasi quattrocento, per un percorso molto impegnativo su un giro di 2 km, da affrontare cinque volte, tra le vie più suggestive con arrivo davanti alla cattedrale.

L’Asd Atletica Augusta ha partecipato con nove atleti, otto i podisti in gara con i colori dell’Asd Megara Running. Nella classifica dei primi cento al traguardo, per la società neroverde presieduta da Lino Traina si annoverano tre atleti: Mario Vadalà giunto al 39° posto assoluto (categoria SM50), lo stesso Lino Traina al 61° (SM60) e Matteo Cipriano al 93° (SM45).

Tre podisti fra le prime cento posizioni anche per l’Asd Megara Running del presidente Carmelo Casalaina: con Agostino Incari al 35° posto (SM40), Salvatore Greco al 52° (SM45), Vincenzo Giunta al 66° (SM40).

(Nel collage di copertina: in alto i partecipanti per l’Asd Atletica Augusta, in basso per l’Asd Megara Running)