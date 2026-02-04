Primo piano Cross, talento dell’Atletica Augusta vince titolo tricolore Csen ragazzi a Siracusa di

AUGUSTA – Una domenica da incorniciare per l’Atletica Augusta, che lo scorso 1 febbraio ha lasciato il segno al 1° Cross “MD Sicily School“, valido come primo campionato nazionale Csen e campionato provinciale Fidal di corsa campestre (cross). Sul tracciato di gara ricavato all’interno della suggestiva cornice della Sis (Società ippica siracusana), la compagine neroverde ha dato prova di forza, tecnica e carattere, portando a casa medaglie di peso e un eccellente terzo posto di squadra.

Il protagonista assoluto della giornata, tra gli augustani, è stato Nicolò Spinali (nella foto di copertina), che, con una prova magistrale di resistenza e tattica nella gara dei 1.000 metri, ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Ragazzi, aggiudicandosi il titolo tricolore Csen. Un successo che conferma la crescita costante del giovane talento e l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico della scuola di atletica leggera.

Non è stata solo una vittoria singola: l’intera squadra ha brillato, ottenendo un solido terzo posto nella classifica generale per società nella stessa categoria Ragazzi.

Il medagliere della società neroverde è stato impreziosito, oltre che dall’oro di Spinali, anche dall’oro di Andrea Giuffrida, incontenibile nella categoria M8, dall’argento di Alessandro Steno, autore di una prova grintosa nella categoria M5 e dai bronzi di Marco Vacirca (M5), Laura Di Grande (F8), Francesca Cosentino (F10) e Martina Rizzuto (Ragazzi).

Ottimo sesto posto per Alfredo Sicari, seguito dalle prestazioni di rilievo di Gregorio Amore, Luca Caruso, Federico Pagliarello, Asia Castello e Astan Sissoko. Nella categoria “5 anni” applausi per Miriam Falcone, mentre tra i più giovani (8 e 10 anni) si sono distinti anche Andrea Albani, Federico Roggio, Elia Di Paola, Giuseppe Favitta, Saverio Stefanelli, Tancredi Roggio, Matteo Ranno e Ladji Sissoko.

A chiudere il novero dei partecipanti per la scuola di atletica leggera neroverde, le solide performance di Vincenzo Roggio e Daniel Calabrò (Allievi) e Alessio Vitellino (Junior).

Il prossimo appuntamento dell’Atletica Augusta è fissato domenica 8 maggio per il campionato regionale di corsa campestre.