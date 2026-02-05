Primo piano Augusta, scoperto circuito abusivo di motocross: sotto sequestro area di 56mila metri quadri di

AUGUSTA – Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di un circuito abusivo per motocross ad Agnone Bagni, frazione balneare di Augusta. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Augusta, con il supporto della Polizia locale e della Capitaneria di porto.

L’area sottoposta a sequestro è un terreno privato di circa 56mila metri quadrati, situato in un boschetto nei pressi della spiaggia di Agnone Bagni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il fondo, di proprietà di una società con sede a Catania, ospitava un “circuito utilizzato per gare e allenamenti di motocross“, come attesterebbero i “segni evidenti di una recente attività sportiva“.

Dalle verifiche, rese note dalla Questura, è risultato che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione né per competizioni né per l’utilizzo del campo a fini sportivi. Inoltre, il circuito non rispettava le normative di settore, con particolare riferimento ai profili di sicurezza, edilizia e tutela ambientale. Per questi motivi, il proprietario del terreno è stato denunciato per le violazioni contestate in deroga alle regole che disciplinano la realizzazione e l’uso di impianti sportivi di questo tipo.

Al termine dell’istruttoria, l’area è stata chiusa e interdetta agli accessi non autorizzati, al fine di prevenire ulteriori utilizzi e tutelare l’incolumità delle persone che avrebbero potuto subire danni dall’impiego di un circuito non conforme alle prescrizioni di legge.