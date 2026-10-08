Sport Nuoto in acque libere, la Polisportiva Augusta è campione di Sicilia: trionfo al Grand prix regionale di

AUGUSTA – La Polisportiva Augusta conquista il titolo di società campione regionale al termine della stagione agonistica di nuoto in acque libere, aggiudicandosi la classifica generale a squadre del Grand prix Sicilia open water. Un risultato di prestigio per la società sportiva megarese, guidata dalla responsabile tecnica Antonella Aprile, che ha chiuso il circuito regionale al primo posto con 8.389 punti e 17 atleti iscritti, grazie ai risultati conseguiti nelle diverse tappe disputate lungo le coste siciliane.

Il Grand prix Sicilia open water comprende tre circuiti: Fondo e Mezzo Fondo, riservato alle distanze medio-lunghe, Sprint, dedicato alle gare brevi, e Kids, rivolto alle categorie giovanili degli Esordienti. Le classifiche finali premiano le prestazioni individuali, nelle graduatorie assolute e in quelle per categorie agonistiche e Master, oltre a determinare la graduatoria per società attraverso i punteggi ottenuti dai rispettivi tesserati.

Oltre al successo nella classifica generale a squadre, la Polisportiva Augusta ha conquistato il quarto posto nel Circuito Fondo, totalizzando 2.182 punti con appena tre atleti partecipanti. Un piazzamento che testimonia il rendimento degli specialisti delle lunghe distanze, capaci di competere con formazioni numericamente più rappresentate.

Nelle classifiche assolute stagionali si sono distinti Salvatore Patania, quinto assoluto nel Fondo e nono nello Sprint, e Roberta Patania, settima assoluta nel Fondo e sesta nello Sprint.

Proprio nel Circuito Fondo, Roberta Patania ha conquistato il primo posto sia nella classifica assoluta degli Agonisti sia in quella della propria categoria. Salvatore Patania si è classificato secondo in entrambe le graduatorie, mentre nel settore Master Francesco Borrello, categoria M65, ha ottenuto il secondo posto di categoria.

Particolarmente ricco il medagliere del Circuito Sprint, nel quale gli atleti augustani hanno occupato numerose posizioni di vertice. Tra gli Esordienti A maschili, la Polisportiva Augusta ha monopolizzato il podio con Marco Lombardo Aprile primo, Giuseppe Doronzo secondo e Luca Princiotto terzo. Nella stessa categoria si sono classificati quarto Giuseppe Battaglia, sesto Claudio Giudice e ottavo Mirko D’Agosta.

Negli Assoluti femminili, primo posto per Roberta Patania e secondo per Alisia Gagliano. Tra gli Juniores maschili, secondo posto per Salvatore Patania e terzo per Nicolas Musumeci; negli Juniores femminili, seconda Giorgia Saraceno e terza Julia Nierzwicki. Nella categoria Ragazzi maschili, Salvatore Ciarcià ha conquistato il terzo posto, mentre tra le Ragazze femminili Gloria Solano e Sofia Morello si sono classificate rispettivamente seconda e terza.

Risultati positivi anche nel settore Master dello Sprint, con Candida Sapia, categoria M45, quarta nella propria graduatoria, e Marco Messina, categoria M55, quinto, nonostante il numero limitato di gare disputate da entrambi.

Il successo societario trova conferma anche nei risultati del Circuito Kids, dedicato ai più giovani. Negli Esordienti A maschili, gli atleti della Polisportiva Augusta hanno occupato tutte le prime sei posizioni della classifica: primo Marco Lombardo Aprile, secondo Luca Princiotto, terzo Giuseppe Doronzo, quarto Claudio Giudice, quinto Mirko D’Agosta e sesto Giuseppe Battaglia.

Identico risultato di squadra tra gli Esordienti B maschili, con sei augustani ai primi sei posti: Flavio Giudice primo, Gianmarco Formosa secondo, Leonardo Carrabino terzo, Marco Baffo quarto, Giorgio Bonomo quinto e Andrea Di Grande sesto. Negli Esordienti B femminili, infine, podio per Sofia Giangrande, seconda classificata, e Chiara Tiralongo, terza.

Il bilancio complessivo restituisce dunque una stagione caratterizzata da risultati di rilievo sia nelle categorie agonistiche sia nel settore giovanile, con la Polisportiva Augusta capace di affermarsi nella graduatoria generale regionale e di conquistare numerosi piazzamenti individuali.

Nella nota diffusa al termine della stagione, la dirigenza societaria sottolinea il valore non soltanto sportivo del traguardo raggiunto, descrivendo la Polisportiva Augusta come “una realtà agonistica giovane, capitanata da ragazzi con sani principi, valori e un forte senso di lealtà e di appartenenza ai colori della propria squadra e del proprio paese“. Un risultato attribuito anche al lavoro dello staff tecnico, alla dedizione degli atleti e al sostegno delle famiglie, che hanno accompagnato la squadra durante l’intero circuito regionale. “Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, questa famiglia sportiva ha proseguito il suo percorso a testa alta“, evidenzia ancora la dirigenza, rivendicando con orgoglio il risultato di aver portato “il nome di Augusta in vetta alle classifiche del Grand prix Sicilia“.

Archiviata la stagione estiva in mare con il titolo regionale a squadre, la Polisportiva Augusta si prepara ad affrontare i prossimi impegni agonistici in vasca.