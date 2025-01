Primo piano Emergenza maltempo in Sicilia, aggiornamento della Protezione civile. La situazione ad Augusta di

AUGUSTA – Primi aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione dell’ondata di maltempo da allerta “rossa“, in vigore per la Sicilia orientale questo venerdì 17 gennaio, da parte della Protezione civile regionale in “costante coordinamento con le autorità locali“.

Il dipartimento regionale premette che “l’avvio del sistema di allertamento ha portato, già nella serata stessa e durante le prime ore della notte, all’adozione delle necessarie misure preventive, tra cui l’emissione di ordinanze per la chiusura delle scuole e di spazi pubblici, l’apertura dei Centri operativi comunali (Coc) e il pre allargamento dei Ccs presso le Prefetture“.

In tutta la regione, divisa tra allerta “arancione” a ovest e “rossa” a est, “la notte è trascorsa senza particolari criticità“. Mentre “nelle prime ore della mattina si sono registrati picchi di precipitazioni significative a Linguaglossa (Catania), nel messinese e in generale nella zona del versante orientale della Sicilia“. “Le criticità riscontrate sono state limitate a episodi di lieve entità – si precisa – come la caduta di piccoli massi sulle strade senza reali disagi alla viabilità“.

“Al momento, il fenomeno piovoso sembra essere in fase di attenuazione“, rende noto alle ore 11,15 la Protezione civile regionale.

Il Comune di Augusta, poco dopo le 7 del mattino, aveva reso noto che la viabilità non presentava “alcuna criticità“, considerate le precipitazioni piovose modeste della notte (inferiori a 20 millimetri cumulati, fonte Sias). Ma attraverso il sistema di comunicazione dell’ente locale, è stato ribadito di “prestare massima attenzione al forte vento“.

Sono infatti i venti persistenti a destare qualche preoccupazione, che da bollettino regionale diramato ieri per la giornata di questo venerdì si prevedevano “forti orientali, tendenti rapidamente a burrasca, con rinforzi di burrasca forte nel pomeriggio sui settori ionici“.

Particolare attenzione va riservata sui lungomari, ritenuto che i mari erano previsti per oggi “da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali, tendenti a molto agitati lo Ionio e Tirreno meridionale-settore ovest, con mareggiate sulle coste esposte“.

(Nella foto di copertina: automezzo della Protezione civile di Augusta sul lungomare di Brucoli, questa mattina)