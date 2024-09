Primo piano Formula junior trophy Sicilia, Centamore vince l’ultima gara ma non basta per il podio stagionale di

AUGUSTA – Nello scorso weekend si è disputata sulla pista di Racalmuto (Agrigento) l’ultima tappa della “Formula junior trophy Sicilia”, campionato regionale riservato alle formula junior. Il pilota augustano Camillo Centamore ha dovuto subito rinunciare alle speranze di podio nella classifica stagionale, pensando più che altro a mettere a punto l’assetto in vista della 69ª Coppa Nissena.

“Ho affrontato la trasferta – ammette – quasi esclusivamente per riuscire a sistemare la macchina in vista della Coppa Nissena“. Si tratta della prestigiosa cronoscalata di Caltanissetta in programma il 15 settembre e valevole per il Trofeo italiano velocità montagna sud (Tivm sud) e per il campionato siciliano velocità in salita autostoriche.

La stagione 2024 di Centamore era iniziata con l’incidente choc nella prova d’apertura sullo stesso circuito “Valle dei Templi” di Racalmuto e, dopo essere andato a punti in sole tre tappe su sette, domenica scorsa avrebbe dovuto vincere sia gara 1 che gara 2 per ambire al terzo posto del campionato siciliano.

La rottura del cambio, dopo il miglior tempo nelle prove libere, non ha consentito alla Corsini di Centamore di presentarsi in griglia per gara 1, nonostante il lavoro dei tecnici a supporto quali i soliti Sebastiano Giardina (presidente dell’Augusta Racing Motorsport) e Gianfranco Fiasco.

Ma non ha impedito al pilota augustano di lasciare il segno in gara 2, per la quale è partito dalla sesta posizione, balzando in testa già al primo giro, e firmando una vittoria con distacco siderale sulle altre monoposto.

Centamore chiude quindi in 4ª posizione nella classifica finale di stagione, aspettando la Coppa Nissena.