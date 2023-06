Primo piano Il chirurgo augustano Mazziotta riceve premio Lions “Caporlingua”. Somma devoluta a una casa speciale di

AUGUSTA – È stato consegnato, sabato a Catania, al chirurgo ortopedico augustano Giuseppe Mazziotta, il premio “Massimo Caporlingua”, assegnato annualmente dal Lions club Acicastello “Riviera dei Ciclopi”.

Un riconoscimento alla persona e alla carriera per il medico, la cui “eccellenza – recita la targa premio – travalica i confini della nostra Sicilia“. Il dottor Mazziotta è responsabile dell’Unità operativa di ortopedia e chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio all’Istituto clinico Humanitas di Misterbianco, da anni punto di riferimento in Sicilia per questa branca medica, e continua a operare anche in nord Italia presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e in Sicilia presso lo Iomi, Istituto ortopedico “Franco Scalabrino” di Messina.

È particolarmente noto sui social per gli eccezionali tempi di recupero dei suoi pazienti a seguito di intervento di protesi d’anca, tecnica con la quale si sostituisce l’articolazione o parte di essa con protesi innovative in metallo. Inoltre, quando torna in città, non perde occasione per divulgare le tradizioni folcloristiche, attraverso il corposo gruppo folk “Palmarum insula”.

Nel corso della cerimonia, tenutasi in un noto albergo di Catania, il past presidente del consiglio dei governatori del Lions, Salvatore Giacona, durante la lettura delle motivazioni, lo ha definito “un’eccellenza senza se e senza ma, un grande uomo prima ancora che un illustre medico, innamorato e orgoglioso della sua Sicilia, che il Club Acicastello “Riviera dei Ciclopi” attraverso il suo

premio “Caporlingua” ha inteso onorare e celebrare“.

Il dottor Mazziotta ha deciso di devolvere il premio in denaro, ricevuto insieme al riconoscimento, al centro “WonderLad“, struttura realizzata da privato e pubblico che a Catania accoglie i bambini affetti da malattie oncologiche e altre patologie gravi, insieme alle loro famiglie.