Magazine Imu prima casa: non basta essere proprietari per avere l’esenzione di

L’esenzione IMU sulla prima casa è ben nota a tutti.Spesso però si incorre nel facile equivoco di fare confusione tra prima casa e abitazione principale. Inoltre vi è un caso in cui vige l’obbligo di pagamento IMU anche sulla prima casa. Questa breve premessa ci fa capire che è necessario fare chiarezza, soprattutto per non ritrovarsi oggetti di accertamenti da parte del Comune di residenza, per mancati versamenti.

La distinzione va fatta, appunto, tra “prima casa” e “abitazione principale”, che non sempre coincidono. Sulla prima casa non si paga l’IMU, ma non perché vige l’esenzione ma perché essa corrisponde all’abitazione principale. Tuttavia, non è sufficiente detenere la proprietà per non pagare la tassa; bisogna infatti dimorare stabilmente, oltre ad averci la residenza anagrafica.

Quando si acquista un immobile nuovo, può essere di fatto la prima casa. Tuttavia, vi sono ancora lavori da effettuare e dunque non è possibile abitarci fino al loro completamento. Questo fattore rende obbligatorio il pagamento dell’IMU. Quando la casa è un luogo di residenza e dimora abituale, si può parlare di abitazione principale e quindi la tassa non va pagata. Per evitare spiacevoli inconvenienti, sarà quindi opportuno capire bene come funziona l’imu prima casa come dettagliatamente illustrato da Dove.it, la prima agenzia immobiliare online a zero commissioni.

Per avere l’esenzione dall’IMU è necessario avere, dunque, la residenza e la dimora abituale (ciò non può avvenire, ad esempio, se si usa quella casa solo nel periodo delle vacanze). Concorrono all’identificazione come “abitazione principale” tre fattori, ovvero la data di spostamento della residenza; i contratti di locazione (il semplice fatto che si fitti una casa non la rende più una dimora abituale); due coniugi, legalmente sposati e che risiedono in due immobili diversi, non possono beneficiare dell’esenzione per entrambe le case.

L’IMU e relativa esenzione si estende anche a una unità afferente alla casa per ogni categoria catastale (cantina, box, magazzino). Non viene inoltre pagata dal coniuge che sopravvive all’altro e da chi eredita una parte dell’immobile.

Come da Legge di Bilancio 2020, non pagano l’IMU alcuni immobili assimilabili all’abitazione principale, nella fattispecie: quelli che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelli destinati ad alloggi sociali, quelli assegnati al genitore affidatario con provvedimento giudiziario; quelli concessi in locazione alle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco.

Infine, l’IMU si paga sulla prima casa qualora l’abitazione principale sia considerata di lusso.