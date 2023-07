Primo piano IT-alert in Sicilia, Cocina: “Test ha funzionato, problemi con 10-15% utenze”. Ad Augusta postazione al Faro S. Croce di

AUGUSTA – A mezzogiorno i telefoni cellulari agganciati alle celle del territorio siciliano hanno squillato, quasi tutti. Oggi è toccato alla Sicilia, dopo Toscana e Sardegna, effettuare la sperimentazione di “IT-alert“, il sistema di allarme pubblico di cui l’Italia si sta dotando. Ad Augusta è stata prevista, dalla Protezione civile regionale, una postazione di controllo e assistenza nell’area balneare del Faro Santa Croce.

Gli squilli e il messaggio di test, in italiano e inglese, sono giunti a quasi tutte le utenze mobili, turisti compresi. Su tutto il territorio regionale sono state organizzate più di cinquanta postazioni di controllo e assistenza alla popolazione con operatori e volontari della Protezione civile siciliana, in piazze, ospedali, spiagge, stazioni ferroviarie, supermercati, centri commerciali e anche in zone sommitali dell’Etna e di Stromboli.

È il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana, Salvo Cocina (nella foto di copertina), a tracciare il bilancio: “Possiamo affermare che il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di protezione civile, in Sicilia, ha funzionato ed è servito allo scopo“.

“Abbiamo raccolto e monitorato le reazioni della popolazione all’arrivo dei segnali di allerta – riferisce Cocina – e abbiamo aiutato chi non era informato a non lasciarsi prendere del panico. Le utenze che non hanno ricevuto il messaggio saranno state complessivamente non più del 10-15 per cento e i problemi, abbiamo constatato, si sono riscontrati per lo più con alcuni operatori telefonici in particolare. Adesso, con la Protezione civile nazionale lavoreremo per risolvere le criticità, quelle già riscontrate e quelle che ci saranno segnalate attraverso i questionari compilati dagli utenti“.

La Protezione civile regionale invita sia chi ha ricevuto correttamente il messaggio che chi non la ha ricevuto ad “andare sul sito www.it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti, infatti, consentiranno di migliorare lo strumento“.