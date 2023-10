Primo piano Karate, campionato italiano master, l’augustano Pitruzzello di bronzo a Taranto di

AUGUSTA – Si sono svolti a Taranto, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, i campionati italiani under 21 e master di kata e kumite. Nel kumite master in gara la domenica, spicca la medaglia di bronzo conquistata dall’augustano Domenico Pitruzzello.

Al “Palamazzola”, sono stati circa 150 gli atleti master partecipanti (36-65 anni), provenienti da tutta Italia. L’Asd Rembukan Karate Augusta ha schierato sul tatami il 44enne Pitruzzello, nella categoria +75 kg, Master B, accompagnato per l’occasione dal maestro Franco Pasqua.

Nella competitiva categoria, su undici atleti, ha vinto Iacopo Zampolli (Karate Nakayama Asd), seconda piazza per Matteo Leone (Asd Fitness Evolution), quindi l’augustano al terzo posto ex aequo con Luca Graziano Imperio (Società Ginnastica di Torino Asd).

Domenico Pitruzzello riferisce a La Gazzetta Augustana.it: “Sicuramente in passato ho avuto un’ottima esperienza agonistica, grazie alla crescita che negli anni mi ha trasmesso il maestro Franco Pasqua. Nonostante io sia stato molto tempo lontano dal tatami di gara, domenica sono riuscito a rimettermi in gioco e a salire sul podio. Peccato perché mi sarei potuto battere per la finale, ma va benissimo così“.

“La Rembukan Karate Augusta – sottolinea la medaglia di bronzo master – si conferma ancora un volta come ottima scuola, che da due generazioni, con il maestro Franco Pasqua e con il figlio Eduardo Pasqua, porta avanti i valori del karate“.