Primo piano Primo maggio, tra i nuovi Maestri del lavoro 4 sono di Augusta di

AUGUSTA – Saranno dodici i nuovi Maestri del lavoro residenti in provincia di Siracusa che il prossimo Primo maggio saranno insigniti della “Stella al merito del lavoro” nel corso della cerimonia ufficiale in programma al Teatro Politeama di Palermo, nell’ambito delle celebrazioni istituzionali della Festa dei lavoratori. Tra loro, quattro sono residenti ad Augusta.

Il riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica, premia lavoratori che si sono distinti per meriti professionali, perizia, laboriosità e condotta morale.

I nuovi Maestri del lavoro del Siracusano sono: Giorgio Abela (residente a Siracusa, quadro Sonatrach Augusta), Giovanni Alberti (Siracusa, quadro Sonatrach Augusta), Antonino Calabrò (Siracusa, pensionato ex quadro Isab Priolo), Maria Conte (Siracusa, impiegata B2G Sicily Priolo), Mario Paolo Gallo (Palazzolo Acreide, dirigente Molino Gallo Noto), Sebastiano Gerratana (Avola, quadro Isab Priolo), Giuseppe Gionfriddo (Canicattini Bagni, pensionato ex quadro Isab Priolo), Rosario Greco (Augusta, pensionato ex quadro Sonatrach Augusta), Salvatore Guasto (Siracusa, impiegato Isab Priolo), Paolo Pitruzzello (Augusta, pensionato ex quadro Sonatrach Augusta), Filadelfo Tinnirello (Augusta, impiegato B2G Sicily Priolo) e Nicola Valenti (Augusta, quadro B2G Sicily Priolo).

I dodici insigniti sono stati presentati ufficialmente nel corso dell’assemblea provinciale del Consolato dei Maestri del lavoro di Siracusa, svoltasi ieri mattina nella sede aretusea di Confindustria (vedi foto di copertina).

Si apprende che il console provinciale Giuseppe De Sensi, augustano, ha illustrato le attività svolte, in particolare gli incontri di testimonianza formativa nelle scuole del territorio, rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di trasmettere i valori del lavoro e dell’esperienza professionale.

Nel corso dell’incontro sono stati anche presentati i nuovi componenti del direttivo per il quadriennio 2026-2029 e tracciato un bilancio delle iniziative istituzionali che hanno visto il Consolato impegnato negli ultimi mesi.

La nomina a Maestro del lavoro rappresenta uno dei più alti riconoscimenti civili in ambito professionale. Come evidenziato nel corso dell’assemblea, ogni anno entrano a far parte del Consolato provinciale tra i 12 e i 16 nuovi insigniti, contribuendo a rafforzare una realtà che, con 112 soci attivi, risulta tra le più rappresentative in Sicilia.

I nuovi Maestri sono stati invitati a condividere la propria esperienza lavorativa, entrando così a far parte di una comunità che promuove valori di competenza, impegno e responsabilità.