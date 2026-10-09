Primo piano Grave incidente sulla Siracusa-Catania, tre feriti e intervento dell’elisoccorso. Chiusa carreggiata di

MELILLI – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, lungo la Strada statale 114 “Orientale sicula”, sulla direttrice Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Sortino. Il bilancio ufficiale è di tre persone ferite, mentre la carreggiata in direzione Catania è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

A fornire le prime informazioni ufficiali è l’Anas, che in una comunicazione diffusa intorno a mezzogiorno ha localizzato il sinistro al chilometro 134,700, nel territorio comunale di Melilli, precisando che sono due i veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, così come le condizioni delle persone ferite.

La gravità dell’accaduto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Secondo le prime testimonianze di automobilisti rimasti in coda, sarebbero giunte anche tre ambulanze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti inoltre i Vigili del fuoco e la Polizia stradale, per le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico bloccato in direzione Catania e una coda di circa 5 chilometri. Il tratto interessato si trova tra gli svincoli di Melilli e Sortino. Per gli automobilisti provenienti da Siracusa e diretti verso Catania, viene consigliata l’uscita anticipata allo svincolo di Melilli, così da evitare l’incolonnamento in prossimità dell’incidente.

Sul posto sono operative anche le squadre Anas, impegnate insieme alle forze dell’ordine nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 15 – I due veicoli coinvolti nel grave incidente stradale di stamani sono un’autovettura e un furgone.

A bordo dell’auto viaggiavano un uomo e una donna. Quest’ultima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta e dal personale sanitario del 118, prima di essere affidata all’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

L’uomo che viaggiava nella stessa autovettura è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale “Muscatello” di Augusta, mentre il conducente del furgone, anch’egli ferito, è stato trasferito con un’altra ambulanza all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni dei tre feriti.

Sul fronte della viabilità, la carreggiata in direzione Catania risulterebbe nel frattempo riaperta al traffico, dopo la chiusura disposta a seguito dell’incidente. Si attende tuttavia una comunicazione ufficiale dell’Anas che confermi il completo ripristino della circolazione.