Primo piano Marina militare, inizia il primo seminario pre-comando per giovani ufficiali ad Augusta

AUGUSTA – È stato inaugurato l’11 settembre sulla banchina “Tullio Marcon”, nella sede della Quarta Divisione navale (Comdinav 4 – Comforpat), il “Polo unico di formazione avanzata dei tenenti di vascello designati al comando navale”, con il rituale taglio del nastro di una sala cinema-conferenze riqualificata.

Il polo nasce dalla volontà della Marina militare di concentrare nella base di Augusta, già sede della Scuola di comando navale, lo svolgimento di tutte le fasi del percorso di formazione dei giovani comandanti, incluso il seminario, che costituisce la parte prettamente teorica dell’iter formativo e che tradizionalmente fino a oggi si è tenuto a Taranto, presso il Centro addestramento aeronavale della Marina (Maricentadd).

La scelta della forza armata di concentrare ad Augusta l’intero iter di formazione dei tenenti di vascello, offre il vantaggio di sincronizzare in maniera più proficua i contenuti del seminario con quelli delle sessioni di Scuola di comando navale, allestita nella vicina palazzina Visintini, offrendo al contempo un’importante ulteriore opportunità di valorizzazione della base navale.

La cerimonia di inaugurazione, svolta in concomitanza con l’inizio del 25° seminario, nella sua prima edizione augustana, ha registrato la partecipazione di diverse autorità civili e militari, e del comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, collegato in videoconferenza da Roma.

La sala, recentemente ristrutturata e oggetto di importanti interventi di ammodernamento e messa in sicurezza, è stata intitolata alla medaglia d’argento al valor militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Fioravanzo, autore del manuale “Arte del comando”. Il prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella è stata la madrina della cerimonia, tagliando il nastro, seguita dalle diverse autorità civili presenti tra le quali il questore di Siracusa Roberto Pellicone, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, e dall’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto.

Il recupero della sala conferenze, come sottolineato dal comandante della Stazione navale di Augusta, capitano di vascello Lino Morello, oltre a consentire lo svolgimento del seminario in una location moderna e funzionale, rappresenta da oggi anche una significativa opportunità per la comunità del territorio e in particolare della cittadinanza augustana, tornando a quella “vocazione duale” che ne ha visto la genesi negli anni cinquanta quando, oltre ad essere un cinema per i marinai e le loro famiglie permetteva a tutta la cittadinanza augustana di condividere gli spettacoli.

Nel suo intervento, il comandante della Quarta Divisione navale e direttore della Scuola di comando navale, contrammiraglio Alberto Tarabotto aprendo i lavori della prima edizione siciliana del seminario si è così rivolto ai frequentatori: “È quindi a voi cari frequentatori che mi rivolgo, non solo per rinnovarvi i miei personali complimenti per questo importante passaggio della vostra carriera professionale, ma soprattutto per stimolarvi a fruire appieno dell’opportunità che vi offre la Marina, assicurandovi che tutti noi siamo entusiasti di iniziare insieme questa nuova modalità di percorso che si fonda comunque sulle solidissime radici di quel processo formativo sul quale da quasi cento anni la nostra Forza armata continua ad investire“.

La cerimonia è stata impreziosita da un momento di intrattenimento musicale eseguito dalla Italian Brass Band, composta da studenti e professori del Conservatorio musicale “Vincenzo Bellini” di Catania, eseguendo un trascinante programma di brani che hanno accompagnato le immagini con le quali la Divisione ha voluto condividere i pilastri del proprio impegno quotidiano.