Primo piano Augusta, inizio anno scolastico, il consigliere Triberio: “Momento di gioia, ma non per tutti” di

AUGUSTA – “Buon inizio di anno scolastico… ma non per tutti“, è il titolo di una nota stampa diramata dal consigliere comunale del Pd, Giancarlo Triberio, alla conclusione del primo giorno di scuola per gli studenti degli ormai tre istituti comprensivi e dei due istituti superiori pubblici.

“L’inizio dell’anno scolastico è un momento di gioia e speranza per gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e tutto il personale scolastico a cui rivolgo i miei migliori auguri. Tuttavia – rileva il consigliere d’opposizione – quest’anno non possiamo ignorare la triste realtà della perdita per la nostra città di un altro pezzo storico di istituzione dovuta alla chiusura dell’istituto “Salvatore Todaro”. A questo si aggiungono vecchi e nuovi problemi per studenti e famiglie tra il microclima e i servizi ausiliari non funzionanti, per arrivare alla già prevedibile mancanza di autobus per raggiungere gli istituti scolastici a Siracusa, un inadeguato servizio bus urbano per orari e fermate e gli studenti dell’istituto “Ruiz” costretti ai doppi turni per mancanza nell’immediato di aule e spazi sostitutivi di quelli oggetto di ristrutturazione da parte della scuola“.

“Riteniamo inaccettabile che i nostri giovani, in un momento così delicato come l’inizio dell’anno scolastico, siano messi da parte – sottolinea Triberio – e costretti a combattere contro la mancanza di servizi essenziali a cui si dovrebbe garantire il diritto all’istruzione“.

L’affondo politico del consigliere di minoranza verte sulla vicenda del servizio di trasporto extraurbano scolastico dell’Ast per studenti pendolari nella tratta Augusta-Siracusa, che ha avuto una rapida evoluzione negli ultimi giorni. “La tanto decantata benevolenza della Regione di Centro Destra, sostenuta dal sindaco di Fratelli d’Italia, è visibile nella nostra comunità solo nei finanziamenti per gli spettacoli ad oltranza, mentre è evidente la totale assenza quando si tratta di garantire il diritto all’istruzione e il benessere dei nostri studenti – asserisce Triberio – Ci chiediamo: dove sono le risorse per il trasporto pubblico che dovrebbe garantire l’Ast gestita dalla Regione? Perché non si sono implementati servizi adeguati per garantire il diritto allo studio per tutti? Perché alcuni Comuni hanno garantito il servizio ed invece il nostro è abbandonato dagli amici del sindaco Di Mare? Perché il Sindaco non si é precipitato alla Regione per difendere i diritti dei nostri ragazzi così come ha fatto per curare solo alcune vicende particolari della sua Amministrazione? Perché non si istituiva, con il nuovo ed oneroso contratto senza bando alla Sais, di un servizio scuola bus per gli studenti partendo proprio dalle aree periferiche come le varie zone del cosiddetto monte o contrade per raggiungere i vari plessi scolastici? Oltre a tutto questo sembra paradossale, con tratti sconfortanti, assistere alla diffida del Sindaco, un giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico, nei confronti del governo regionale sostenuto dal suo partito Fratelli d’Italia insieme anche all’Mpa degli assessori comunali alla Istruzione e Trasporto pubblico, che ha creato e non risolto la grave crisi conosciuta da tempo dell’Ast“.

“Esprimiamo la nostra solidarietà ai genitori e agli studenti in questa difficile situazione e chiediamo con fermezza che vengano messe in atto soluzioni immediate – conclude il consigliere del Partito democratico – Gli studenti non devono essere lasciati in balia di una situazione che compromette il loro futuro. La nostra comunità merita un’attenzione costante e un impegno serio per il benessere dei nostri ragazzi e per garantire i servizi di una comunità degna del nome di Città“.

Per dovere di cronaca in merito al servizio bus extraurbano scolastico affidato per la tratta Augusta-Siracusa all’Ast, partecipata della Regione siciliana destinata a uscire dalla crisi aziendale diventando società in house con il neo presidente a tempo Alessandro Virgara, il Comune aveva inviato una diffida (in data 10 settembre) ad espletare il servizio “nelle consuete modalità e con numero di mezzi adeguati e sufficienti”.

Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Di Mare in un video pubblicato ieri mattina (12 settembre), “l’Ast ieri (11 settembre, ndr) ci comunica che il servizio verrà erogato temporaneamente con il bus di linea, perché è guasto il pullman dedicato agli studenti. Non appena riparato, tornerà disponibile. Ci dicono che nelle prossime giornate ciò potrà avvenire. Questo ci tranquillizza – ha concluso il primo cittadino – Ricordo che l’abbonamento parte dal 1° ottobre“.

(Nel collage di copertina: a sinistra il plesso scolastico del soppresso istituto comprensivo “Salvatore Todaro”, a destra bus di linea dell’Ast)