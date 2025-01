Primo piano Augusta, inaugurata “Casa Zaccheo” davanti alla chiesa del Sacro Cuore di

AUGUSTA – Inaugurata “Casa Zaccheo“, un luogo destinato ad accogliere i detenuti in permesso premio con le loro famiglie, nell’immobile di via Inferrera 11, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore. A presiedere la cerimonia, tenuta ieri mattina, è giunto in città l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

L’iniziativa si deve all’Ufficio diocesano di pastorale Penitenziaria e alla Caritas di Augusta. “Casa Zaccheo” sarà gestita dai volontari che accoglieranno i detenuti in permesso premio (solitamente dai tre agli otto giorni) per buona condotta o per il percorso rieducativo intrapreso.

Hanno presenziato alla cerimonia, tra le autorità religiose, civili e militari, don Helenio Schettini, referente della Caritas cittadina, don Andrea Zappulla, direttore dell’Ufficio di pastorale Penitenziaria, l’assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato in rappresentanza del sindaco, la responsabile dell’area trattamentale della casa di reclusione Biagia Longo, il comandante della polizia penitenziaria della casa di reclusione Dario Maugeri, inoltre i vertici territoriali di Carabinieri e Polizia di Stato, quali il comandante della compagnia carabinieri Luca Pisano e il dirigente del commissariato Antonio Migliorisi.