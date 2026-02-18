Primo piano McDonald’s ad Augusta, rilasciato il permesso di costruire: via libera al cantiere di

AUGUSTA – L’insediamento di un ristorante a marchio McDonald’s ad Augusta vede conclusa positivamente la fase autorizzativa urbanistico-edilizia da parte del Comune con il rilascio del permesso di costruire convenzionato su alcuni terreni privati in via Aldo Moro (lato nord), all’altezza di contrada Scardina. Dopo il parere istruttorio favorevole, il titolo edilizio è stato rilasciato dall’ente locale ieri l’altro, 16 febbraio, alla “C.G.R. costruzioni srl” per la “realizzazione di un edificio di interesse collettivo adibito a ristorazione“, come risulta dall’avviso del Sesto settore “Servizi di pianificazione e sviluppo”.

Si tratta di una nuova tappa del lungo iter amministrativo che riguarda il dibattuto approdo in città della nota multinazionale del fast food. La convenzione urbanistica tra il Comune e l’impresa edile locale disciplina il rilascio del titolo abilitativo e l’attuazione dell’intervento, che, pur non esplicitando il marchio nello schema di convenzione e nella relativa delibera di giunta, è ricondotto nel parere istruttorio del Sesto settore alla realizzazione di un locale destinato a ristorazione con servizio drive-through, nell’ambito di un accordo commerciale tra il soggetto attuatore (l’impresa locale) e McDonald’s Development Italy LLC.

Secondo il progetto redatto da una società di ingegneria catanese, l’intervento interessa complessivamente un’area di circa cinquemila metri quadrati e prevede, a cura e spese del soggetto attuatore, la realizzazione di opere di urbanizzazione con finalità pubblica. In particolare, sono previste un’area a verde attrezzato per sport e svago di circa 260 metri quadrati, un parcheggio pertinenziale di oltre 1.500 metri quadrati dotato di impianti e rete di drenaggio delle acque meteoriche e una rotatoria di viabilità pubblica di circa 575 metri quadrati all’incrocio tra via Aldo Moro e via Generale Alberto Dalla Chiesa, destinata a essere ceduta al patrimonio comunale. Il valore complessivo delle opere da trasferire alla collettività è stimato in oltre 170 mila euro. La convenzione stabilisce inoltre tempi e modalità di esecuzione e collaudo, prevedendo il completamento delle urbanizzazioni entro tre anni dal rilascio del titolo, che alla luce dell’odierno aggiornamento hanno il termine ultimo fissato per febbraio 2029.

Elemento centrale dell’operazione urbanistica è la destinazione dell’area, che, come nel precedente tentativo di insediamento della stessa catena, ricade in zona F del vigente Prg “Marcon”, classificata come “Attrezzature ed impianti di interesse generale”. Una zonizzazione che ammetterebbe, secondo quanto attestano gli atti del Comune, interventi coerenti con finalità pubblicistiche e di servizio alla collettività anche mediante iniziativa privata regolamentata.

La vicenda del McDonald’s ad Augusta attraversa l’intero mandato dell’attuale amministrazione Di Mare. Il primo percorso aveva preso avvio nell’estate del 2021 con un avviso pubblico di manifestazione di interesse e, nel gennaio 2022, con l’approvazione di uno schema di convenzione per la concessione trentennale di un terreno comunale tra corso Sicilia e via Aldo Moro, alle spalle del Palajonio. Quel tentativo si era però interrotto tra polemiche politiche sulla destinazione urbanistica, esposti di associazioni ambientaliste e, verosimilmente, per gli esiti dei sondaggi geologici e ambientali commissionati dalla McDonald’s Development Italy LLC, dai quali sarebbero emerse criticità tali da impedire la stipula della convenzione subordinata a quegli accertamenti.