Primo piano Nei teatri della provincia “Non ti conosco più”, messa in scena della compagnia augustana Redicuore di

AUGUSTA – La nuova commedia brillante della compagnia amatoriale augustana “Redicuore” ha registrato il pienone di pubblico, in una domenica di metà febbraio, nel teatro di “Città della notte” e si appresta a bissare il successo al teatro comunale di Priolo Gargallo domenica 23 marzo.

La pièce si intitola Non ti conosco più, scritta in due atti nel 1932 dal commediografo romano Aldo De Benedetti. La regista augustana Patrizia Gula l’ha sapientemente messa in scena, esaltandone i temi sempre attuali, quali il rapporto in crisi di una coppia borghese, all’apparenza “felicemente sposata”, e l’impossibilità di conoscere fino in fondo chi ci sta accanto. La commedia trova infatti il suo fulcro nella “follia” improvvisa della protagonista.

In una elegante dimora, la serenità familiare è repentinamente turbata dal fatto che la signora Luisa, moglie dell’avvocato Paolo Malipieri, non riconosce più il marito, identificandolo con il medico chiamato per curarla, il professore Alberto Pecorella. Si innesca così un’esilarante girandola di equivoci, complicata dall’arrivo di due scatenate cugine milanesi. La mattina seguente il professor Pecorella crede di aver trovato la spiegazione “scientifica” dell’amnesia di Luisa, ma un colpo di scena lo spiazza.

È una commedia simbolo degli anni Trenta, mirabilmente resa attuale dalla regista Patrizia Gula ritoccando alcune scene, inserendo personaggi e caratterizzandoli. Sul palco, attori all’altezza del compito: Stefania Arena e Santi Castrovinci nei panni di Luisa e Paolo, Saverio De Luca il dottor Pecorella, Marilena Russo e Cinzia Scaduto le due cugine svampite, Francesco Bellistri, Titti Puzzo e Salvo Randazzo al servizio di casa Malipieri, Sveva Gula, la stagista Roberta, Piera Di Benedetto, un’amica di Luisa e Antonio De Riggi, segretario del dottore.

A completare la compagnia “Redicuore”, la direttrice di scena Titti Puzzo, le assistenti di scena Kate Battaglia, Piera Di Benedetto e Carmela Spucches, la presentatrice Chiara Passalacqua, gli assistenti audio e luci Antonio De Riggi, Teocle Tedesco e Salvo Randazzo.