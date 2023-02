Primo piano Raffineria di Augusta, ex dipendenti si ritrovano al “Fermi” per la presentazione di un libro-testimonianza di

AUGUSTA – Oltre duecento ex dipendenti della Raffineria di Augusta, passata in settant’anni sotto le sigle di Rasiom, Esso, ExxonMobil e oggi Sonatrach, si sono ritrovati ieri pomeriggio nell’aula magna dell’Istituto tecnico industriale “Enrico Fermi” di Siracusa.

Un incontro con tanta commozione fra ex colleghi, alcuni dei quali non si rivedevano da anni, in occasione della presentazione del libro “La nostra vita nella Raffineria di Augusta”, un collage di esperienze di vita, amicizie, operatività professionale. Una pubblicazione che raccoglie testimonianze di ex operai, ex dirigenti, ex sindacalisti, ma anche di un ex presidente nazionale della Esso Italiana.

Fra gli interventi quello dell’attuale responsabile delle Relazioni esterne di Sonatrach raffineria italiana, Angelo Grasso, che ha annunciato un percorso già avviato per la realizzazione di un “Museo storico dello sviluppo industriale” nel Siracusano, dal 1949 ad oggi. Un museo nel quadro dei circuito dei musei d’impresa presenti in gran parte del Paese ma non al Sud, a cui sono stati chiamati a collaborare anche gli ex dipendenti e che coinvolgerà altre esperienze industriali del polo petrolchimico.

“Per non disperdere la memoria – ha detto Grasso – ma anche per stimolare interesse, ricerche e studi verso le innovazioni che nel polo sono possibili per transizione energetica e per una economia più green. Più avanti saranno date maggiori informazioni su questo progetto”.

Il programma nell’aula magna della scuola siracusana, che ha formato tanti tecnici industriali, ha visto i saluti di Antonio Ferrarini, dirigente scolastico dell’istituto “Fermi”, e interventi di testimonianza da parte di Emanuele Spicuglia già fiduciario del Gruppo Seniores della ExxonMobil, Bruno D’Agostino già coordinatore della Sicurezza e del bollettino aziendale, Gianni Castelli già capo funzione Assistenza tecnica, Paolo Zappulla già segretario provinciale della Cgil Siracusa ed ex dipendente della Raffineria di Augusta, Gian Battista Merlo già direttore della Raffineria di Augusta dal 2001 al 2004 nonché presidente della Esso Italiana dal 2004 al 2010.

L’incontro stato moderato dal giornalista Carmelo Miduri, che ha anche coordinato il lavoro editoriale per la produzione del volume.