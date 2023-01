Primo piano Ritrovato morto l’ex carabiniere scomparso a Sortino di

SORTINO – Dopo una settimana di incessanti ricerche da parte delle numerose squadre impegnate, nella tarda mattinata di domenica 8 gennaio, le unità cinofile dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, 58enne sortinese, ex carabiniere, di cui non si avevano più notizie dal 29 dicembre.

Il corpo esanime si trovava in un’area molto impervia e ricca di vegetazione nel territorio di Sortino, tant’è che per il recupero della salma è stato necessario l’impiego di vigili del fuoco specializzati in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali (Saf). Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle ore 16,30.

Oscure le motivazioni che hanno portato il 58enne in quella zona, dove ha trovato la morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Alle ricerche hanno partecipato, oltre a personale e mezzi dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari di protezione civile. L’allarme per la scomparsa dell’uomo era stato lanciato il 31 dicembre dal figlio Giuseppe sui social network, poi col nuovo anno l’attivazione del Piano provinciale d’intervento per la ricerca di persone scomparse della Prefettura di Siracusa.