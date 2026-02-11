Primo piano Sonatrach Raffineria Italiana, rinnovato il CdA ma confermati presidente e amministratore delegato di

AUGUSTA – Il gruppo energetico algerino rinnova l’organo collegiale alla guida della propria controllata italiana, confermandone i vertici ma nominando quattro nuovi consiglieri. L’Assemblea dei soci di Sonatrach raffineria italiana (Sri), società del gruppo Sonatrach proprietaria della raffineria di Augusta e dei depositi costieri di Augusta, Palermo e Napoli con i relativi oleodotti, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

La scelta, come si legge nel comunicato dell’azienda, è “nel segno della continuità strategica“, con la riconferma di Miloud Amara alla presidenza e di Rosario Pistorio nel ruolo di amministratore delegato (nella foto di repertorio in copertina). Pistorio, ingegnere catanese, è ad della società dalla fine del 2018, anno in cui il gruppo algerino ha acquisito gli asset industriali della Esso italiana (controllata del gruppo statunitense ExxonMobil), assicurando stabilità gestionale e presidio operativo in una delle principali raffinerie del Mediterraneo.

Nel nuovo board della società per l’Italia della compagnia di Stato algerina, fanno ingresso Salima Abdoun, Smail Ould Ali, Abdelghani Hamouche e Nacima Haddache. L’azienda sottolinea che l’avvicendamento “segna l’avvio di una fase che vedrà una visita degli asset strategici della società e l’implementazione di nuove strategie“.

L’Assemblea dei soci ha inoltre espresso “un sentito ringraziamento agli amministratori uscenti Samir Madani, Lyazid Gougam e Madjid Delmi per il contributo e la professionalità forniti alla società durante l’esercizio della carica, augurando ai nuovi membri un buon lavoro“.