Molestie olfattive notturne tra Melilli e Augusta, Carta richiede verifiche ad aziende ed enti

MELILLI – Una “formale richiesta di chiarimenti e approfondimenti tecnici alle principali aziende operanti nel Polo industriale di Melilli, Priolo e Augusta, nonché agli enti competenti in materia ambientale e di sicurezza” è stata inviata dal presidente della commissione dell’Ars “Territorio, ambiente e mobilità”, Peppe Carta, a seguito di “gravi episodi di molestie olfattive” registrati nella notte tra il 2 e il 3 giugno in particolare nel comune di cui è primo cittadino.

L’iniziativa arriva dopo che “numerosi cittadini” dell’Aerca siracusana hanno segnalato tali eventi non soltanto telematicamente attraverso il sistema Nose (Network for Odour SEnsitivity), ma soprattutto agli uffici comunali di Protezione civile di Melilli, che hanno raccolto telefonate relative alla presenza di “intensi fenomeni odorigeni e persistenti molestie olfattive che, secondo quanto riferito, avrebbero provocato malesseri diffusi“.

Secondo quanto reso noto da Carta, le segnalazioni hanno indotto la Protezione civile comunale ad attivare tempestivamente le procedure previste dai protocolli di sicurezza, avviando verifiche sul territorio e contattando le aziende dell’area industriale per accertare l’eventuale presenza di anomalie impiantistiche o operative.

Dal comunicato del deputato regionale e primo cittadino melillese si apprende che “tutte le aziende coinvolte – come accade spesso – hanno dichiarato che gli impianti risultavano regolarmente in esercizio e che non si erano verificati eventi anomali da poter essere ricondotti ai fenomeni lamentati dalla popolazione“. Una versione che, tuttavia, non ha fugato le preoccupazioni, anche alla luce del numero di segnalazioni registrate.

I dati consultabili sul portale del Nose per l’Aerca di Siracusa evidenziano come, nelle 24 ore comprese tra la notte del 2-3 giugno e quella appena trascorsa del 3-4 giugno (vedi immagine di copertina), siano state registrate 66 segnalazioni provenienti dal territorio di Melilli. Nello stesso periodo risultano 19 segnalazioni sia da Augusta che da Floridia e 18 da Siracusa. Nella sola mattinata di oggi, inoltre, il sistema riporta 23 segnalazioni provenienti da Priolo Gargallo.

“La tutela della salute pubblica e dell’ambiente rappresenta una priorità assoluta – dichiara Peppe Carta – Per questo motivo ho chiesto alle aziende interessate di effettuare ulteriori verifiche interne sui propri impianti, di collaborare pienamente con gli organismi di controllo e di trasmettere informazioni utili a ricostruire quanto accaduto nella notte tra il 2 e il 3 giugno“.

La richiesta è stata trasmessa anche alla Prefettura di Siracusa, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, ad Arpa Sicilia e a Ispra, affinché ciascun ente possa contribuire, per le rispettive competenze, all’accertamento delle cause e alla valutazione degli eventuali impatti ambientali.

Il presidente della commissione Ambiente dell’Ars ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno inseriti all’ordine del giorno dei lavori della quarta commissione legislativa due temi ritenuti particolarmente rilevanti per il territorio: l’analisi e l’aggiornamento del Piano di emergenza esterno del sito industriale, la programmazione delle procedure operative e delle manovre tecniche da pianificare durante il periodo estivo.

“È necessario garantire ai cittadini – conclude Carta – la massima trasparenza, un costante monitoraggio ambientale e risposte tempestive ogni volta che si verificano episodi che generano preoccupazione nella popolazione. Solo attraverso la piena collaborazione tra istituzioni, aziende ed enti di controllo sarà possibile assicurare i più elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria“.