Primo piano Terremoto di magnitudo 5.1 nel mar Ionio sveglia Calabria e Sicilia orientale di

AUGUSTA – Un terremoto di magnitudo stimata ML 5.1 è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale dell’Ingv alle ore 5,53 di questa mattina, sabato 10 gennaio, al largo della costa ionica calabra, a una profondità di 65 km.

Come si apprende da fonti ufficiali dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la mappa di scuotimento sismico (Shakemap) dell’evento, calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche Ingv e Dpc, mostra livelli di scuotimento stimati fino al 4° grado MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) su un’area molto estesa.

L’evento sismico è stato infatti ampiamente risentito in Sicilia orientale, in Calabria meridionale e in Puglia come conferma la mappa dei risentimenti macrosismici ricavata dai numerosi questionari inviati al sito web preposto (vedi immagine a destra nel collage di copertina). È stato risentito anche ad Augusta, nonostante i circa 100 km di distanza dall’epicentro.

La zona interessata dal terremoto odierno è prossima alla regione calabro-sicula caratterizzata da pericolosità sismica alta, attestata dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e dai forti terremoti avvenuti in passato. Si ricorda l’evento del 16 aprile 2025 di ML 4.8 che ha interessato la stessa zona lo scorso anno.