Sport Trofeo Coni 2025, canottiere augustano sfiora il podio per la Sicilia a Lignano Sabbiadoro di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si è svolta, a Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia) nell’ultimo weekend di settembre, la decima edizione del Trofeo Coni estivo che ha visto la partecipazione di circa 4.600 giovani atleti under 14, qualificati in rappresentanza di tutte le regioni italiane e appartenenti a 39 federazioni sportive riconosciuti dal Coni, oltre che a 5 discipline sportive associate. Anche quest’anno la Canottieri Club Nuoto Augusta del presidente Vincenzo Galoforo era presente a quella che è considerata la manifestazione multisportiva rivolta agli under 14 più importante d’Italia.

La società augustana ha visto uno dei suoi atleti di punta, Flavio Spinali, far parte del gruppo dei quattro componenti della selezione siciliana, composta da due equipaggi misti, già qualificati precedentemente alle prove selettive fatte a Messina lo scorso mese di giugno.

Nelle tre gare affrontate, ottima la prova in barca, con uno dei due equipaggi che ha fatto registrare il miglior tempo di gara che è valso il secondo posto in classifica generale per la Sicilia. Poi, nella prova al remoergometro, nonostante i buoni tempi fatti registrare singolarmente, la somma dei tempi faceva scivolare la Sicilia al terzo posto pari merito nella classifica provvisoria. Podio di disciplina sfuggito all’ultima prova, la corsa, quest’anno sulla spiaggia, all’esito della quale i ragazzi siciliani sono scivolati al quinto posto nella classifica finale (dietro Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Lazio).

“Quello conseguito dai ragazzi – commenta soddisfatto il dirigente-coach augustano Galoforo – è stato un ottimo risultato a giudizio di noi tecnici siciliani: i nostri giovani canottieri hanno gareggiato alla pari dei loro coetanei delle altre regioni, si sono divertiti e alla fine hanno vinto lo sport, il fair play e l’inclusione”.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Francesca Carapezza, Paola Bonavia, Flavio Spinali e Giancarlo D’Avenia)