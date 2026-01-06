Primo piano Atletica Augusta, settore giovanile chiude il 2025 tra podi e collegiale regionale di

AUGUSTA – Si è chiuso con un bilancio decisamente positivo il finale di 2025 dell’Asd Atletica Augusta, protagonista nelle ultime due settimane di dicembre di una serie di appuntamenti agonistici e formativi che hanno messo in evidenza il settore giovanile neroverde a livello regionale.

Gli impegni sportivi natalizi sono iniziati il 19 dicembre con la premiazione del “Trofeo Trinacria” di marcia, riservato ai giovani marciatori distintisi in ambito regionale. Per l’Atletica Augusta sono state premiate Martina Prisutto e Martina Vacante (vedi foto all’interno), rispettivamente seconda e quarta di categoria al campionato regionale di marcia. Una delle tappe del Trofeo Trinacria si era svolta proprio in città, organizzata dalla società neroverde sul lungomare Rossini-Granatello, con una partecipazione di oltre cento atleti provenienti da diverse province siciliane e alla presenza di due nomi di rilievo della marcia italiana come Gianni Perricelli, olimpionico, e Federica Curiazzi, atleta della nazionale.

Altro appuntamento significativo è stato il 28 dicembre con il “Cross di Natale” (vedi foto di copertina), organizzato dall’Altis Atletica Catania presso la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi. In quella occasione l’Atletica Augusta è salita quattro volte sul podio, innanzitutto grazie alle vittorie dei fratelli Flavio e Nicolò Spinali: Flavio si è imposto nella prova dei 2.000 metri cadetti con ampio distacco, mentre Nicolò ha conquistato il primo posto tra gli esordienti maschili 10 anni sui 500 metri, conducendo la gara sempre in testa. Sono arrivati anche due secondi posti con Francesca Cosentino (EF8) e Alfredo Sicari (EM8).

Buoni piazzamenti sono stati ottenuti anche dagli altri atleti neroverdi: Vincenzo Roggio (15° assoluto e 7° di categoria Allievi nel cross corto 3.000 m), Martina Prisutto (10ª categoria EF10), Tancredi Roggio (12° EM8), Federico Roggio (14° EM8), Laura Di Grande (6ª EF8), Elia Di Paola (7° EM5) e Andrea Albani (23° EM5).

L’anno sportivo si è concluso il 30 dicembre con un collegiale di atletica giovanile nel capoluogo aretuseo, organizzato dalla Siracusa Atletica del tecnico Salvo Dell’Aquila. Lo stage, svoltosi nel parco della Società ippica siracusana (vedi foto all’interno), ha coinvolto le categorie dagli esordienti agli juniores, con la partecipazione di atleti e tecnici provenienti da oltre venti società, incluse due realtà non siciliane quali Atletica Bergamo e Cus Parma.

Il collegiale è stato occasione di test per i più giovani atleti del Siracusano in vista della prima prova del campionato regionale di cross per società del 18 gennaio e della prova del campionato italiano di cross del 21-22 febbraio, a Selinunte (Trapani). Per l’Atletica Augusta hanno preso parte al collegiale Vincenzo Roggio (Allievi), Agnese Caramagno (Cadette), Martina Prisutto (Ragazze) e Nicolò Spinali (Ragazzi), quest’ultimo vincitore della propria batteria sui 1.500 metri. Al termine delle gare si è svolta una tavola rotonda tecnica, arricchita dalla presenza di Gaspare Polizzi, storico tecnico dell’argento olimpico (Seul ’88) Totò Antibo, e Pietro Collura, già allenatore del vicecampione mondiale (Stoccarda ’93) Giuseppe D’Urso.

Nel calendario della società neroverde, oltre alle summenzionate gare di Selinunte a metà gennaio e febbraio, sono in programma due manifestazioni a Siracusa: il 1° febbraio “Cross Sicily School” valido come prova del campionato provinciale di cross e l’8 febbraio la seconda prova regionale di società e individuale di cross.