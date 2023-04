Primo piano Terremoto di magnitudo 5.5 a sud di Malta, sveglia anche Augusta di

AUGUSTA – È stato registrato alle ore 00,19 un violento sisma di magnitudo Ml 5.5 con epicentro in mare a quasi 130 km a sud-est di Malta. È stato percepito anche ad Augusta, pochi minuti dopo, nonostante la distanza di circa 270 km.

L’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha rilevato una profondità ipocentrale di circa 10 km. Secondo la mappa di risentimento sismico, elaborata dall’Ingv sulla base dei questionari online inviati dagli utenti, è stato percepito in tutta la Sicilia sud-orientale.

È la seconda scossa avvertita distintamente in Sicilia orientale in meno di dodici ore, dopo quella di magnitudo 4.4 con epicentro vicino alla costa catanese che alle ore 14,06 ha generato qualche momento di paura sia in provincia di Catania che in quella di Siracusa, per fortuna senza causare danni a cose o persone.

(Nell’immagine di copertina: mappa di risentimento sismico sul terremoto di Malta, a cura dell’Ingv)