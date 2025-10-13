Primo piano Torball, Augusta trionfa al torneo internazionale di Dortmund di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Augusta non stupisce più e domina anche in Germania. La plurititolata squadra neroverde ha partecipato al torneo internazionale di torball, sport paralimpico concepito per atleti non vedenti, che si è svolto a Dortmund tra compagini di caratura continentale.

Alla manifestazione organizzata dalla blasonata società polisportiva di casa, il Borussia Dortmund, hanno partecipato nove squadre: oltre al Dortmund (Germania), Basilea (Svizzera), Wasland (Belgio), Hasselt (Belgio), Mons (Vallonia), Amriswil (Svizzera), Sud Tirol Bolzano (Italia), Picena Ascoli (Italia) e naturalmente Augusta No.ve. (Italia). Il torneo si è disputato con formula all’italiana, tutti contro tutti.

I neroverdi hanno dominato, vincendo sette delle otto partite, con un solo pareggio. La classifica finale ha visto Augusta campione con 22 punti su 24, seguita dal Basilea con 17 punti e via via tutte le altre. Un successo ribadito dalle statistiche del torneo: miglior attacco con 39 reti segnate, migliore difesa con soli 7 reti subite, capocannoniere Marco Di Mauro con 23 reti segnate.

La squadra augustana è composta da Sebastiano Patania (presidente-giocatore), Giovanni Ciprì (che è anche vicepresidente regionale del Comitato italiano paralimpico), Marco Altamonte e Marco Di Mauro. Le due guide tecniche sono Marcello Roggio e Salvo Patania. A supporto Giuseppe Blandino, sempre vicino alla squadra.

Il prossimo appuntamento per l’Augusta No.ve. è fissato per il 25 ottobre a Torino.