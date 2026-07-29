Cronaca Tragedia sulla statale 114, perde la vita il 23enne augustano Alessandro Sicuso di

AUGUSTA – Un grave incidente stradale è costato la vita nella notte all’augustano Alessandro Sicuso, 23 anni, militare.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2 lungo la strada statale 114, sulla carreggiata in direzione Augusta, nei pressi dell’uscita di Priolo Gargallo, all’altezza di Cava Sorciaro.

Secondo i primi elementi raccolti, il giovane viaggiava da solo a bordo della propria autovettura, Alfa Romeo Giulietta, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata. Si tratterebbe, allo stato delle informazioni disponibili, di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane, e gli agenti della Polizia stradale di Noto, ai quali sono affidati i rilievi e gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’accaduto. Gli investigatori stanno verificando tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze del sinistro.

La notizia della morte del giovane ha rapidamente raggiunto Augusta, suscitando profondo cordoglio.

(Foto di copertina: repertorio)