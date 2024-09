Primo piano Augusta si apre al mototurismo, attesi oltre mille centauri a fine settembre di

AUGUSTA – Augusta scoprirà il mototurismo, ospitando nel proprio territorio, da venerdì 27 a domenica 29 settembre la sesta edizione del “Trofeo delle Regioni“, evento organizzato dalla comitato regionale della Fim (Federazione motociclistica italiana) con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell’Assessorato regionale a Turismo, sport e spettacolo, oltre che del Comune.

Già un mese fa venivano annunciati dagli organizzatori oltre mille motociclisti, tra i propri soci, pre-iscritti alla tappa siciliana. Il numero definitivo, comprensivo degli iscritti in loco, sarà reso noto alla conferenza stampa in programma a palazzo di città il prossimo giovedì 26.

I centauri, tutti tesserati Fmi, prenderanno parte al “Trofeo delle Regioni” in rappresentanza del proprio comitato regionale di appartenenza. Al termine delle iscrizioni, sarà stilata una graduatoria di merito degli stessi comitati regionali, formulata secondo il criterio che tiene in considerazione i motociclisti presenti per ogni comitato e il numero di regioni attraversate da ognuno di loro per raggiungere il luogo della manifestazione.

Secondo il programma, venerdì 27 sarà riservato all’accoglienza presso il campo base, al Mangia’s Brucoli resort, e alle prime attività turistico-culturali.

Sabato 28, spazio ai tour per le seguenti principali mete: “valle del barocco” (Noto; Ispica; Modica; Scicli; Ragusa Ibla; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Palazzolo Acreide; Buscemi; Ferla); costa ionica (Siracusa-Ortigia; Avola; Portopalo di Capo Passero); Calatino (Caltagirone; Vizzini); pendici dell’Etna. Nel tardo pomeriggio del sabato, avrà inizio la “Serata delle Regioni” nel porticciolo privato del Porto Xifonio Augusta (Pxa), dove ogni comitato regionale allestirà un proprio stand di prodotti tipici.

Domenica 29, sarà il momento della “Sfilata delle Regioni“, in cui i motociclisti, suddivisi per regione, procederanno con le loro moto lungo un percorso che li porterà in piazza del Castello aragonese, a Brucoli, dove si terrà la premiazione finale e verrà annunciato il comitato regionale vincitore.

Nei giorni scorsi, Giovanni Copioli, presidente della Fmi, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che un evento culturale, di promozione del territorio e del motociclismo abbia ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo, che già lo aveva concesso per il Rally Fim. Questo è un ulteriore riconoscimento della rilevanza del nostro movimento in termini di valenza culturale, di indotto economico e di coinvolgimento di migliaia di appassionati. È inoltre un grande segno di attenzione, da parte del Ministero, che ringrazio, verso la Federazione motociclistica italiana, i suoi comitati regionali e gli appassionati. Rivolgo un ringraziamento anche alle autorità locali dei luoghi che ospiteranno la manifestazione. Sono certo che l’edizione 2024 del “Trofeo delle Regioni” rispetterà le attese perché la Sicilia è una terra splendida, che offre storia ed enogastronomia a tutti coloro che desiderano scoprirla e ammirarla”.

Più recente il commento del sindaco Giuseppe Di Mare, a mezzo social network: “Augusta sempre più centrale nel panorama nazionale. Dopo l’evento “Il Federiciano”, ecco che la nostra città viene scelta per un altro evento di carattere nazionale“. “I motociclisti e le loro famiglie – aggiunge – saranno sempre i benvenuti nella nostra città“.

(Foto di copertina: generica)