Eventi 4° “CorriAugusta”, la grande atletica sulle strade della Borgata: al via Giulia Aprile e altri big di

AUGUSTA – Cresce l’attesa per il 4° trofeo “CorriAugusta“, appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico siciliano, organizzato dall’Asd Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l’egida della Fidal. La manifestazione, valida come 6ª prova del circuito “Sicily bronze races” 2025, è in programma domenica 5 ottobre, con la partenza prevista alle ore 10 da via Frixa, nei pressi di piazza Unità d’Italia.

Il percorso, molto veloce e performante, omologato e certificato a livello internazionale, è ricavato su un circuito urbano di 2,5 km da ripetere più volte. Attraverserà alcune delle vie della Borgata, con passaggio da via Matteotti, via Dalla Chiesa, via Buozzi e piazza Mattarella, con l’arrivo, come la partenza, fissato in via Frixa.

Sono in programma tre prove: la 10 km e la 5 km, entrambe competitive e inserite nel calendario nazionale della Fidal e in quello internazionale della World Athletics, e la walking 7,5 km non competitiva, quest’ultima aperta a tutti come momento di sport, condivisione e benessere.

L’edizione di quest’anno sarà impreziosita dalla presenza di atleti di spicco del panorama nazionale e internazionale. A cominciare da Giulia Aprile (nella foto di repertorio in copertina), che torna a correre nella sua Augusta. L’azzurra dell’Esercito, nata e cresciuta ad Augusta prima di trasferirsi con la famiglia in Toscana all’età di tredici anni, attualmente allenata da Stefano Baldini, può vantare un palmarès incredibile, con quindici titoli italiani ottenuti in carriera. Quest’anno ha conquistato il bronzo ai Campionati italiani assoluti nei 10.000 metri e si è piazzata quarta ai Campionati italiani assoluti indoor nei 1.500. Primatista italiana nel miglio su strada, ad Augusta vestirà il pettorale numero uno. In gara ci sarà anche la solarinese Alessia Tuccitto (Caivano Runners), campionessa italiana di maratona nel 2024. A completare il trittico siciliano la netina Virginia Salemi, protagonista di una stagione ricca di successi in tutta l’isola.

Ad arricchire la start list femminile ci saranno le gemelle bresciane Federica e Giulia Zanne, azzurre specialiste di cross e corsa in montagna, e l’azzurra Micol Majori, allenata da Stefano Baldini, reduce dai Mondiali di Tokyo dove ha disputato i 5.000 metri, fermandosi in semifinale.

Spettacolo annunciato anche al maschile, con un parterre di assoluto livello. Riflettori puntati sul terzetto del Burundi: Leonce Bukuru, Jean Marie Vianney Niyomukiza (quarto a Oderzo con personale di 29’28 nei 10.000) e Louis Intunzinzi, recente trionfatore al Trofeo “Maria SS. degli Ammalati” di Misterbianco, all’Half Marathon di Licata e vincitore lo scorso anno proprio ad Augusta.

Tra gli azzurri spicca Yassin Bouih, atleta delle Fiamme Gialle, allenato da Vehid Gutic, con un personale di 28’37 nei 10 km su strada. Con lui anche João Bussotti, originario del Mozambico, fresco di partecipazione ai mondiali di Tokyo e allenato da Baldini.

Da seguire i giovani talenti dell’Atletica Bellia: Abdoul Hakim Bandaogo, promessa della categoria juniores, e Mohamed Aziz Hammedi, arrivato in Italia dalla Tunisia con il sogno di diventare maratoneta. In gara anche l’irlandese Ryan Creech, campione nazionale sulle 10 miglia e autore di 1h04’48 in mezza maratona, e il keniano Boniface Fundi Njiru, specialista di alto livello capace di correre la mezza in 62 minuti.

Non mancheranno altri protagonisti di valore: il tunisino Aymen Ayachi (Cus Milano), con un personale di 8’49”76 sui 3.000; Nicolò Cornali, talento cristallino e campione italiano U23 nei 10.000 metri su pista; e il grande maratoneta siciliano Francesco Ingargiola, due volte campione mondiale militare (1999 e 2003) e autore del miglior crono di sempre per un siciliano in maratona (2h08’48). È oggi punto di riferimento per gli atleti master.

A completare la lista dei big al via ci saranno Wilson Márquez, Mohamed Idrissi, Corrado Mortillaro e gli etnei Sebastiano Foti e Antonino Recupero, atleti di esperienza e qualità.

Il trofeo “CorriAugusta” sarà anche un momento di sensibilizzazione grazie alla collaborazione con Lilt, Aido e Fratres di Augusta, a conferma del profondo legame tra sport, salute e solidarietà.