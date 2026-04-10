Eventi Augusta, oggi oncologia Asp a confronto: incontro pubblico del Rotary al palazzo di città di

AUGUSTA – Un confronto pubblico con i principali specialisti dell’oncologia dell’Asp di Siracusa per fare il punto su ricerca, cure e servizi sanitari disponibili sul territorio. È questo il cuore dell’incontro promosso dallo storico Rotary club Augusta, presieduto dall’oncologo Fabrizio Romano, in programma oggi pomeriggio, venerdì 10 aprile, alle ore 18 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città.

L’iniziativa, dal titolo “La prevenzione che salva – Focus sul carcinoma del colon-retto, del polmone e della cervice”, è rivolta alla cittadinanza e punta a offrire un quadro aggiornato delle opportunità offerte dalla sanità pubblica nella provincia di Siracusa, con particolare riferimento ai percorsi oncologici.

Protagonisti dell’incontro saranno i medici dell’Asp di Siracusa, impegnati quotidianamente tra i presìdi ospedalieri del capoluogo e di Augusta. Tra questi, il direttore della Uoc di Oncologia medica, Paolo Tralongo, figura di riferimento per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività oncologiche sul territorio, insieme al direttore sanitario aziendale Salvo Madonia.

Interverranno inoltre gli oncologi Federica Lo Prinzi, Antonino Tralongo e Nunziantonia Cimino, oltre al responsabile della Chirurgia generale dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, Sebastiano Marino, per offrire una visione integrata tra diagnosi, terapia e intervento chirurgico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Augusta, si inserisce nell’ambito delle attività di servizio del Rotary a favore della comunità, di concerto con i club service giovanili Rotaract e Interact, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e conoscenza su temi di grande impatto sociale e sanitario.

(Nella foto di repertorio in copertina: un precedente evento promosso dal Rotary club Augusta al palazzo di città sulla prevenzione del tumore della mammella)