LifeStyle 5 regali per dare pepe a una relazione di

Una felice vita di coppia è quanto di meglio desidera ciascuno di noi. Conoscere l’altra metà della mela, quella persona in grado di completarci e vivere un’esistenza migliore, è il sogno della maggior parte di ogni singolo individuo. Ma, come sappiamo, col passare del tempo non sempre fila tutto per il verso giusto.

È inevitabile mettere in conto insidie e difficoltà di varia natura, che possono spaziare da contrasti nelle decisioni da dover prendere nella quotidianità di tutti i giorni ad altre, invece, più attinenti alla sfera intima. È inutile negare, infatti, come la tensione sessuale tenda a scemare col passare del tempo. E le coppie più longeve, non a caso, sono quelle che soffrono maggiormente questo problema.

È estremamente importante, quindi, evitare che queste difficoltà si palesino in modo deflagrante, mettendo a repentaglio l’unità della coppia. Quando i segnali iniziano a manifestarsi, è opportuno cercare qualcosa che sia in grado di stupire il/la partner ed accendere, nuovamente, la fiammella della passione. Ed un regalo sorprendente, in tal senso, rappresenta un’ottima idea.

Una sorprendente vacanza in una spa

Una vacanza, lunga o breve che sia, rappresenta una soluzione congeniale. Certo, bisogna essere a conoscenza dei “gusti” del partner, onde evitare di trascorrere un week end, o peggio ancora un periodo più lungo, in una location non di gradimento del/della partner. Il romanticismo, solitamente, è una caratteristica insita nell’animo femminile.

Ed un fine settimana in una spa, ad esempio, potrebbe rappresentare una soluzione congeniale. Lasciarsi coccolare dai benefici delle terme, dalle sapienti mani di professionisti pronti a rilassare il nostro corpo ed ottenere relax anche mentale, può essere propedeutico a riaccendere la passione. A un patto, per quanto ovvio: eseguire tutti le sedute in coppia!

Un servizio fotografico

Riaccendere la passione passa, talvolta, anche da esperienze apparentemente semplici a cui si tende a non dare troppo peso, che sono in grado, invece, di riannodare i fili slacciati dell’intesa di coppia. Avete mai provato, ad esempio, ad un servizio fotografico professionale? Può sembrare un’idea senza alcun costrutto. Ma così non è.

Durante gli scatti, sapientemente guidati da un professionista del settore, potreste ritrovare quello spirito gioioso e giocoso dei primi tempi, quel desiderio di stare bene insieme. Momenti immortalati da alcuni scatti, da rivedere, poi, nel calore e tepore della propria casa. Magari proprio a letto. Provare per credere.

Un libro hot

Leggere è una grande passione degli italiani, rilanciata, oltretutto, dalla grande rete telematica, che si è dimostrata uno straordinario strumento capace di saziare la voglia di sapere dei cittadini del Belpaese dopo anni di dominio incontrastato del piccolo schermo. Spulciando nel web, supportati anche dalle recensioni di altri utenti, potreste trovare un dono prezioso per riattivare il desiderio della coppia: un libro a tema sessuale.

Anche in questo caso, per quanto ovvio, è importante conoscere i gusti del/della partner. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, un bel romanzo a sfondo erotico, dove il lettore può immedesimarsi nei personaggi del racconto e percepire la necessità, o – meglio – il desiderio, di vivere le identiche emozioni dei protagonisti, può essere una buona per rinsaldare l’intesa sotto le coperte.

Un giocattolo erotico

L’emancipazione sessuale degli italiani, come dimostrato da svariati studi, è sensibilmente aumentata grazie al web, soprattutto per quanto concerne il mondo femminile, finalmente scevro di antichi pregiudizi e libero di vivere la propria vita intima in modo realmente appagante. Ed anche la vita intima della coppia, di conseguenza, è diventata più moderna e aperta alle tante novità provenienti dalla grande rete telematica.

L’esempio più eclatante, in tal senso, è rappresentato dal successo del sexy shop online Easytoys, il leader italiano nel mondo dell’eros. E tra abbigliamento sexy e oggettistica di vario genere, non mancano certo le opzioni per rendere più vivace, stuzzicante e piacevole il rapporto di coppia.

Una cenetta romantica

Infine, un ultimo regalo propedeutico a riaccendere la passione di coppia, è certamente rappresentato da una cenetta romantica. Potrà sembrare un gesto antico, per alcuni desueto. Ma in molti casi, ovviamente se la persona omaggiata è una donna, ha ancora il suo effetto.

A maggior ragione in un’epoca, come quella attuale, dove la maggior parte delle donne si lamenta delle poche attenzioni riservate dal proprio uomo, accusato, non di rado, di essere presente quasi esclusivamente per appagare le proprie esigenze intime. Aggiungere un tocco di romanticismo, in modo inatteso, può essere estremamente soddisfacente per la propria compagna e rendere più semplice il riavvicinamento della coppia.