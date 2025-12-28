LifeStyle I vantaggi di sottoscrivere un’assicurazione viaggio: le polizze più gettonate per partire sicuri di

C’è sempre un buon motivo per partire, indipendentemente che sia un viaggio di piacere, di lavoro o di studio. Tra le tante cose da mettere in valigia sarebbe opportuno infilarci pure un’assicurazione viaggio, poiché anche la vacanza più avventurosa va organizzata nell’ottica della massima sicurezza.

Sono tanti gli imprevisti che possono capitare durante un viaggio: un infortunio, lo smarrimento di un bagaglio o la necessità di rientrare anticipatamente in patria. Una buona assicurazione viaggio aiuta quindi a gestire quei piccoli o grandi contrattempi che, senza una valida copertura, possono trasformarsi in spese di migliaia di euro.

Quando sottoscrivere una polizza viaggio? Sarebbe opportuno farlo sempre, anche se la tipologia di assicurazione da sottoscrivere varia a seconda del viaggiatore. Chi viaggia spesso dovrebbe infatti optare per coperture annuali, che forniscono un pacchetto di tutele completo indipendentemente dalla meta finale. Chi viaggia occasionalmente invece potrebbe attivare una polizza su misura, che può essere personalizzata secondo le sue esigenze.

Le principali agenzie di viaggio del settore, come Imaway, consentono di sottoscrivere un’assicurazione viaggio totalmente personalizzabile in base alla meta, alla durata e alla tipologia di vacanza prevista. Bisogna considerare che, soprattutto nei paesi extra UE, la copertura sanitaria può essere diversa da quella italiana e da quella europea, quindi è bene tutelarsi adeguatamente per evitare che una vacanza da sogno si trasformi in un incubo.

L’assicurazione può dunque essere plasmata secondo le esigenze e le attitudini del viaggiatore, ma alcune polizze sono consigliabili sempre e comunque. Molte persone, ad esempio, prima di partire sottoscrivono la copertura delle spese mediche sostenute eventualmente durante il viaggio, con la possibilità di garantirsi l’accesso a servizi di assistenza speciale. Si può inserire anche la polizza che copre gli eventuali costi sostenuti in caso di rientro anticipato in patria per cause di forza maggiore. Un semplice infortunio o un malanno può essere gestito senza problemi sottoscrivendo una polizza apposita, altrimenti rischia di rovinare la vacanza e avere ripercussioni serie sulla salute.

Altra polizza gettonatissima è l’assicurazione sul bagaglio, soprattutto per i voli transoceanici, durante i quali è più facile che le valigie vadano smarrite o vengano danneggiate. Poiché sono tutele molto richieste, spesso vengono accorpate in una sola polizza chiamata medico-bagaglio.

Tra le polizze da considerare c’è l’annullamento del viaggio. Purtroppo può capitare, in prossimità della data di partenza, che succeda un imprevisto ingestibile che determina l’addio alla vacanza. Può essere un lutto improvviso, un incidente o anche una promozione o un trasferimento al lavoro. Per non perdere tutti i soldi anticipati, si può ricorrere alla polizza annullamento viaggio, che consente di ottenere un rimborso parziale, o addirittura totale, delle spese sostenute durante la prenotazione.

Infine è importante tenere a mente che, prima di sottoscrivere una polizza viaggio, bisogna considerare fattori cruciali come la meta di destinazione, la durata del soggiorno e le attività che si intende fare durante la vacanza.