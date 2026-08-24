News A Canicattini l’augustano Salvo Tempio apre il 43° Raduno bandistico da ospite solista di

AUGUSTA – È stato affidato anche al talento augustano del maestro Salvo Tempio il prestigioso avvio del 43° Raduno bandistico “Nino Cirinnà” di Canicattini Bagni, la storica manifestazione musicale che il Comune presenta come “la più importante rassegna della cultura bandistica siciliana“. L’edizione 2026, inserita nel ventitreesimo Festival del Mediterraneo, si è svolta da venerdì 21 a domenica 23 agosto nel cuore del centro storico canicattinese.

Sassofonista jazz, Tempio è stato infatti l’ospite solista della serata inaugurale di venerdì 21 agosto, esibendosi sul palco di piazza XX Settembre insieme al Corpo bandistico “Città di Canicattini Bagni”, formazione musicale di casa che vanta una storia lunga 156 anni, attualmente presieduta da Salvatore Petruzzelli e diretta dal maestro Sebastiano Liistro. Un riconoscimento di particolare rilievo per Salvo Tempio, musicista e autore da anni impegnato nella ricerca e nella produzione artistica, nonché fondatore e attuale presidente della “Shloq association”, sodalizio con sede ad Augusta che ha raggiunto i 22 anni di attività ininterrotta.

Tra le produzioni più significative firmate dal maestro augustano, poi trapiantato a Floridia, figura la trilogia audio-video “Passio Hominis”, nata da un suo percorso di studio e realizzata con importanti collaborazioni artistiche. Il progetto è stato aperto nel 2013 dalla rielaborazione dello “Stabat Mater – ’Anonimu”, è proseguito nel 2015 con “’A Matri Addulurata”, dedicato anche alla riscoperta della recitazione del rosario in siciliano, ed è stato poi completato con “Giovedì Notte”, lavoro legato al tradizionale rito augustano “da’ trumma” della Settimana Santa.

Il Raduno di Canicattini Bagni ha proposto anche quest’anno un programma lirico-sinfonico aperto alle contaminazioni e all’innovazione, con la partecipazione di complessi bandistici provenienti da diverse province siciliane. Come Tempio, l’altro ospite solista di particolare prestigio annunciato per questa 43ª edizione è stato il luogotenente Santino Torre, primo flicorno della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Proprio Torre ha chiuso la manifestazione nella serata di ieri, domenica 23 agosto, ancora una volta insieme al Corpo bandistico “Città di Canicattini Bagni”.

La tre giorni ha alternato le tradizionali sfilate pomeridiane lungo via Vittorio Emanuele e via XX Settembre ai concerti serali in piazza XX Settembre, confermando il legame di Canicattini Bagni con una tradizione bandistica che affonda le proprie radici nell’Ottocento: la banda musicale cittadina nacque infatti il 24 aprile 1870.

Per Augusta, la presenza di Salvo Tempio nel ruolo di solista chiamato ad aprire una delle più consolidate rassegne bandistiche siciliane rappresenta così un’ulteriore vetrina per un percorso artistico sviluppato nel tempo tra jazz, ricerca musicale e valorizzazione, attraverso linguaggi contemporanei, delle tradizioni culturali e religiose del territorio.