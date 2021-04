Primo piano Adsp Augusta-Catania, il commissario Chiovelli è il presidente indicato dal ministro. Si attende la Regione di

AUGUSTA – L’ingegnere Alberto Chiovelli, attuale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, è in corso di nomina quale presidente. Il suo è il nome indicato dal nuovo ministro Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità sostenibili). Manca il riscontro del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Infatti il ministro del governo Draghi, nell’ambito di complessivamente cinque nomine ai vertici di altrettante Adsp, ha inviato ai presidenti delle Regioni interessate la richiesta di intesa sui nominativi proposti. Come prevede la legge, il riscontro da parte dei Presidenti delle Regioni dovrà avvenire entro 30 giorni, trascorsi i quali l’intesa si riterrà acquisita dal ministro, che adotterà il decreto di nomina.

“Contestualmente – si legge nella nota ufficiale del Ministero – al rinnovo dei vertici delle Autorità di sistema portuale, il Ministro ha firmato la direttiva che individua per l’anno 2021 gli obiettivi in base ai quali verrà calcolata la parte variabile delle retribuzioni dei Presidenti. Nello specifico, la direttiva fa riferimento alle politiche del governo legate all’accelerazione degli investimenti pubblici, alla sostenibilità, all’efficientamento dei processi amministrativi e, tenendo conto degli effetti dell’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 sul settore dei porti, individua cinque obiettivi strategici da perseguire (a cui corrispondono i relativi obiettivi operativi): accelerazione della spesa per investimenti; creazione dello sportello unico per la semplificazione amministrativa e l’accelerazione dei procedimenti; attuazione delle misure per l’efficientamento energetico dei porti e l’impiego di energie rinnovabili; definizione del bilancio non finanziario dell’Ente; predisposizione del piano nazionale dei dragaggi – si aggiunge – Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi avverrà trimestralmente da parte della Direzione generale per la vigilanza delle Autorità portuali e il trasporto marittimo, che poi invierà una relazione conclusiva al Gabinetto del Ministro entro il 31 gennaio 2022“.​

Chiovelli è già al lavoro da metà febbraio nella qualità di commissario straordinario dell’Adsp che ha competenza sui porti di Augusta e Catania, nominato dal precedente ministro Paola De Micheli a seguito delle dimissioni del presidente Andrea Annunziata, rientrato in Campania per guidare l’Adsp del mar Tirreno centrale.

(Nella foto di repertorio in copertina: sede dell’Adsp del mare di Sicilia orientale, ad Augusta)