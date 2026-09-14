Primo piano Aeroporto Catania, voli sospesi per l’Etna fino alle 10 di martedì 15 settembre di

CATANIA – Si prolunga lo stop alle operazioni di volo all’aeroporto internazionale di Catania a causa dell’attività dell’Etna. Con un terzo aggiornamento odierno diffuso alle 19,30 di questo lunedì 14 settembre, la Sac, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato la proroga della chiusura dei settori di spazio aereo B3 e C1 per la presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

Di conseguenza, le operazioni di volo restano sospese fino alle ore 10 di domani, martedì 15 settembre. Il nuovo provvedimento prolunga quindi le limitazioni già in vigore nel corso della giornata, inizialmente disposte fino alle ore 22.

La società di gestione invita ancora una volta i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, dal momento che cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni possono dipendere dalle decisioni operative adottate dai singoli vettori.

Sac ha inoltre annunciato ulteriori aggiornamenti, lasciando quindi il quadro operativo dello scalo soggetto a possibili nuove variazioni.

La giornata era già stata caratterizzata da una progressiva estensione delle limitazioni. Nelle prime ore del mattino era stata inizialmente comunicata la sospensione dei soli voli in arrivo fino alle 16, mentre con il successivo aggiornamento delle 13,15 la chiusura aveva interessato i settori C1 e B3, con sospensione di arrivi e partenze fino alle 22.

(Foto di copertina: repertorio)