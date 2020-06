Primo piano Agnone Bagni, centauro di 49 anni perde la vita sulla 114 di

AUGUSTA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio per un motociclista sulla strada statale 114 tra Augusta e Catania, nei pressi di Agnone Bagni (frazione di Augusta). Perde la vita un uomo lentinese di 49 anni, F.C., per il quale è purtroppo risultato vano l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso del “Cannizzaro”.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 19 il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’intersezione tra la Ss 114 e la diramazione che conduce alla Ragusana.

Sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Augusta. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per circa tre ore, in attesa che venissero effettuati i rilievi del tragico incidente.