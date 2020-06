Primo piano Augusta, esami di maturità con mascherine e gel igienizzante nelle tre scuole superiori di

AUGUSTA – Esami di maturità 2020 al via stamani anche nelle scuole augustane, nella nuova forma ridotta post-Covid, secondo le norme fissate dal Miur per consentirne lo svolgimento in sicurezza.

Nei plessi dei tre istituti interessati, i due pubblici Liceo “Megara” (cittadella degli studi, nell’Isola) e Istituto d’istruzione superiore “Arangio Ruiz” (via Catania, alla Borgata) e l’Istituto paritario “Guglielmo Marconi” (via De Roberto, alla Borgata), gli studenti hanno fatto accesso secondo la turnazione prevista per l’esame orale indossando le mascherine, utilizzando il gel igienizzante predisposto all’ingresso e con l’autocertificazione nello zaino. Previsti anche percorsi separati tra ingresso e uscita, con la sanificazione della postazione tra un esame e l’altro.

Poste Italiane ha provveduto a consegnare, per conto della Protezione civile nazionale, i dispositivi di protezione individuale, mezzo milione in tutta Italia, destinati a studenti e personale scolastico, docente e non docente. Prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, l’Azienda ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.

Ricordiamo che il Miur aveva disposto le seguenti misure per i maturandi: arrivare con un anticipo di 15 minuti rispetto all’orario di convocazione, muniti dell’autodichiarazione sul proprio stato di salute; indossare la mascherina all’interno dei locali scolastici, che si può togliere durante il colloquio, purché venga mantenuta la distanza di due metri dai commissari; utilizzare i gel igienizzanti all’interno dell’istituto; possibile portare un accompagnatore con sé, anche lui dovrà essere munito di mascherina e autodichiarazione; mantenere una distanza di 2 metri; seguire la segnaletica per l’accesso e l’uscita dalla scuola per evitare assembramenti; non trattenersi nell’istituto dopo la fine dell’esame orale.

