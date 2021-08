Hobby & Hi-Tech Alla scoperta di eToro: cosa c’è dietro il successo della piattaforma di trading del momento? di

Nel 2021 è impossibile parlare di trading online senza pensare ad eToro, la piattaforma più conosciuta nel settore, anche da chi ancora non si è mai avvicinato in modo diretto a questo mondo.

Negli ultimi anni questo gruppo ha saputo farsi apprezzare per la trasparenza del proprio operato e per la capacità di saper offrire ai propri utilizzatori una serie importante di vantaggi. Tutto ciò si è così tradotto in un continuo aumento nell’utilizzo di questa piattaforma di social trading che dura ormai da non poco tempo ma che nell’ultimo anno ha avuto un vero e proprio boom, arrivando a superare la quota record di 20 milioni di utilizzatori.

Le nuove iscrizioni alla piattaforma di eToro nei primi tre mesi del 2021 sono infatti state il 214% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, che a sua volta aveva fatto segnare un miglioramento sugli anni precedenti.

Questi numeri dimostrano in modo inequivocabile il grande interesse che gravita attorno al mondo del trading online e la capacità di eToro di guadagnarsi una fiducia sempre crescente da parte degli utilizzatori, anche grazie al fatto che si tratta di un marchio riconosciuto e altamente affidabile, che in Italia, per esempio, ha ricevuto l’approvazione della Consob.

I numerosi vantaggi offerti da eToro

Come si apprende anche dai tanti approfondimenti online dedicati al broker, come per esempio eToro spiegato da Mercati24 , il successo della piattaforma nel corso degli ultimi anni è stato decretato dall’ampio ventaglio di servizi e dai numerosi asset messi a disposizione degli utenti.

In particolare, tra i tanti punti di forza di eToro è possibile individuare:

Alta affidabilità e garanzia di serietà ;

Massima sicurezza ;

Assenza di commissioni sulla vendite;

Possibilità di utilizzare un conto demo ;

Utilizzo semplice ed intuitivo della piattaforma;

Prelievi semplici e immeditati;

Possibilità di investire capitali molto contenuti.

Il conto demo rappresenta una possibilità particolarmente interessante e apprezzata dai principianti che desiderano acquisire nuove competenze nel settore del trading online. Grazie a questo strumento è infatti possibile simulare degli investimenti, utilizzando un denaro immaginario che ovviamente non porta né guadagni né perdite ma che consente di imparare a muoversi in questo ambito.

eToro è poi una piattaforma di social trading, nel senso che permette di prendere spunto o persino copiare gli investimenti realizzati dai più grandi esperti del settore, ovviamente con importi differenti.

La scelta dei capitali da investire è infatti interamente a discrezione dell’utilizzatore, partendo dalla cifra di deposito minimo che è fissata nella misura di 200 euro e quindi decisamente alla portata di ogni investitore.

Investimenti in azioni e criptovalute

eToro consente di fare trading online con la possibilità di guardare a numerosi asset, dalle materie prime alle azioni. In particolare, proprio questo aspetto ha riscosso un grande successo, in quanto non sono richiesti capitali corposi per effettuare queste operazioni e, diversamente da quanto previsto dalle politiche di molte banche, da eToro non vengono richieste commissioni sulle vendite e sugli acquisti delle azioni. Questo passaggio ha sicuramente attratto tantissimi investitori in tutto il mondo.

eToro è poi attivo su tantissimi mercati, quindi oltre a consentire di acquistare azioni italiane, permette ai propri clienti anche di investire su azioni internazionali. A queste si aggiungono poi i molto gettonati investimenti in bitcoin e altre criptovalute. Spesso queste pratiche sono state oggetto di vere e proprie truffe o di piattaforme costruite attorno a politiche di utilizzo non chiare. Per questo motivo i clienti apprezzano giustamente le massima trasparenza di eToro che consente di investire con la massima serenità anche in questo settore.

Il tutto è poi impreziosito da una piattaforma completamente sicura e dotata di un’interfaccia grafica che offre la miglior esperienza possibile agli utilizzatori, in modo semplice e intuitivo. Non è quindi difficile comprendere che alla base della grandissima diffusione e dei tanti apprezzamenti riscossi da eToro si trova un servizio di altissima qualità.