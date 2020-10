Primo piano Asp Siracusa, vaccinazione antinfluenzale al via dal 5 ottobre. Madonia: “Virus influenzali facilitano ingresso Covid nei polmoni” di

SIRACUSA – Lunedì 5 ottobre, come previsto dal decreto dell’Assessore alla Salute della Regione siciliana 743/2020, avrà inizio in Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021. Pronta l’organizzazione dell’Asp di Siracusa attraverso il Semp e coordinata dalla direzione del Dipartimento di Prevenzione medico, con l’acquisto di 124 mila dosi, l’avvio della distribuzione del vaccino ai medici di famiglia e ai pediatri che hanno aderito, l’apertura di ambulatori e il lancio di una massiccia campagna di informazione promossa dalla Regione.

Oltre che negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, la vaccinazione potrà essere praticata anche in tutti gli ambulatori vaccinali territoriali dell’Asp di Siracusa. Al fine di rispettare le misure di profilassi anti-Covid, le sedute vaccinali verranno eseguite tramite prenotazioni concordate con i medici di famiglia e, per gli ambulatori vaccinali dell’Azienda, previa prenotazione telefonica a cura degli Uffici Urp distrettuali ai seguenti numeri: Urp Siracusa 0931 484860 Verde 800238780 – Urp Noto 0931 890340 – Urp Lentini 095 909525/909405 – Urp Augusta 0931 989123. Per il personale sanitario saranno disponibili all’interno degli ospedali ambulatori vaccinali dedicati.

“Quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è particolarmente raccomandata – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – poiché oltre ad evitare i casi di influenza e prevenirne le complicanze, assume un carattere importante a causa della contemporanea circolazione di virus influenzali e Coronavirus Sars-Cov-2. La vaccinazione può semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, considerata la similitudine nei sintomi tra Covid-19 e influenza. Auspichiamo una massiccia adesione alla vaccinazione sia della popolazione anziana che di tutte le persone a rischio per raggiungere l’obiettivo minimo di copertura che si propone il mondo scientifico per contrastare l’impatto sanitario e sociale di questa importante malattia infettiva nella popolazione. Per tale ragione, è fondamentale la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri che ringraziamo per l’impegno che anche in questa occasione stanno dimostrando nell’informare e sensibilizzare i loro assistiti”.

“Alcuni studi – sottolinea il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia, augustano di adozione – sostengono che l’esposizione al virus dell’influenza potrebbe peggiorare l’esito del Covid-19 e rendere più impegnativo il decorso della malattia visto che i virus influenzali facilitano l’ingresso del Coronavirus nei polmoni. Altri studi hanno inoltre dimostrato come nei soggetti vaccinati per l’influenza si abbia una riduzione dell’8 per cento dei ricoveri in Terapia Intensiva e del 17 per cento della mortalità da Sars-Cov-2. A causa dell’emergenza Covid, il decreto assessoriale quest’anno ha apportato sensibili novità come, per esempio, l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a partire dai 60 anni e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli adulti con patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza elencate nella circolare ministeriale, nonché l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i medici e il personale sanitario e sociosanitario di assistenza, così come per gli operatori a contatto con i pazienti istituzionalizzati in strutture residenziali o di lunga degenza, anche se volontario”.

“La vaccinazione è anche fortemente raccomandata – aggiunge il direttore facente funzioni del Dipartimento di Prevenzione medico, Ugo Mazzilli – per gli individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti o comunità, le gestanti in qualsiasi trimestre di gravidanza, i contatti stretti delle gestanti e dei nuovi nati fino al compimento del sesto mese di vita, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali, donatori di sangue ed altre categorie”.

Insieme con l’antinfluenzale è prevista la somministrazione del vaccino antipneumococcico nel corso del 60° e 65° anno di età e ai soggetti a rischio, la somministrazione del vaccino antizoster a tutti i soggetti a rischio per patologia a partire dai 50 anni e a quelli di età compresa fra i 65 e i 75 anni. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare il richiamo decennale del vaccino difto-tetano-pertosse, come sempre raccomandato alle gravide, idealmente intorno alla 28° settimana e fino alla 36°, per la prevenzione della pertosse nel neonato non ancora vaccinato.

“Tutti i cittadini devono inoltre associare scrupolosamente alla vaccinazione, che resta sempre la forma più efficace di prevenzione nei confronti dell’influenza – raccomanda il direttore facente funzioni del Semp, Erminio Di Pietro – quelle misure preventive non farmacologiche di protezione personale che costituiscono un rimedio utile per ridurre la circolazione dei virus influenzali e oggi anche del coronavirus Sars-Cov-2: lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente, mantenere una buona igiene respiratoria coprendo bocca e naso quando si starnutisce o tossisce con fazzoletti monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani, rispettare l’isolamento volontario a casa se con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale, evitare il contatto stretto con persone ammalate, evitare di toccarsi occhi, naso o bocca, indossare le mascherine chirurgiche per ridurre le infezioni tra contatti stretti se con sintomatologia influenzale”.

Al fine di diffondere capillarmente l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, l’Asp di Siracusa ha predisposto una campagna di informazione integrativa a supporto della campagna regionale promossa dall’Assessorato regionale della Salute.

(Foto di copertina: generica)